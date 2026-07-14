Xavier Rousseau, chef da seleção francesa desde 2017, revelou o segredo de sua relação com os astros dos “Galo”, com quem trabalha diretamente há cerca de 10 anos, e seu papel nos bastidores na conquista do título da Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia.

Longe dos holofotes dos campos e das lentes das câmeras, há pessoas que desempenham papéis decisivos no sucesso das grandes seleções. No elenco da França, destaca-se o nome de Xavier Rousseau, o chef responsável pela alimentação dos jogadores e o homem em quem Kylian Mbappé confia desde que se juntou à seleção, aos 17 anos.

Em entrevista à revista “Actu Paris”, Rousseau disse: “Com o passar dos anos, cria-se uma relação especial com alguns jogadores. Vi Mbappé ingressar na seleção aos 17 anos; o segredo não está apenas em uma alimentação equilibrada, mas também na culinária inteligente”.

Russo monitora com precisão as calorias ingeridas pelos jogadores e garante que suas refeições sejam elaboradas para atingir os mais altos níveis de desempenho. Na Copa do Mundo de 2018, ele foi homenageado, juntamente com o restante da comissão técnica, recebendo a medalha de campeão após a França conquistar o título.

A trajetória de Russo na culinária começou com um telefonema que mudou o rumo de sua vida: ele se preparava para viajar às Ilhas Canárias para estudar quando recebeu uma proposta do luxuoso restaurante “Pavillon Ledoyen”, na Avenida dos Champs-Élysées, em Paris.

Russo conta: “Eu tinha um quarto de apenas 10 metros quadrados perto do restaurante e trabalhava de manhã e à noite, praticamente sem descanso”.

Depois disso, ele passou por vários restaurantes na capital e trabalhou como chef no complexo de tênis Roland Garros e no hipódromo de Vincennes, onde ampliou sua rede de contatos. Em 2017, a Federação Francesa de Futebol o contratou para supervisionar a cozinha da seleção nacional.

Há nove anos, Russo continua trabalhando com os “Galo”, mantendo um regime alimentar rigoroso para cada torneio, e construiu uma relação sólida com Paul Pogba durante a Copa do Mundo de 2018, ao mesmo tempo em que recebe especial apreço de Mbappé, que o elogia constantemente.

Russo é considerado um dos chefs mais renomados da França, a ponto de a Federação renovar seu contrato anualmente. Autoridades da Federação afirmam: “Não há ninguém na França que se compare a ele”, enquanto o segredo de suas receitas é guardado como um tesouro precioso.