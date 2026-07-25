Vozinha concluiu a sua transferência a custo zero para o Colo Colo, do Chile, anunciou o presidente do clube. O guarda-redes de Cabo Verde assina contrato por um ano e meio.

O guarda-redes de Cabo Verde, que com várias defesas brilhantes conseguiu manter a sua equipa num meritório empate 0-0 frente à Espanha, não tinha falta de interessados. Entre eles, o Inter Miami estava bem interessado no guardião de 40 anos.

Além do Colo Colo e do Inter Miami, vários clubes sul-americanos tinham-se chegado à frente por ele, mas o recordista de títulos do Chile (34 vezes) acabou agora por levar a melhor.





Este fim de semana, Vozinha vai voar para o Chile para realizar os exames médicos, depois dos quais o guarda-redes de 40 anos assinará contrato.

Vozinha já estava há mais tempo em conversações com o Colo Colo. No entanto, o entorno de Vozinha não ficou impressionado com a primeira proposta vinda do Chile e apresentou uma contraproposta. O Colo Colo aceitou-a.

Graças às suas grandes exibições no Mundial, Cabo Verde conseguiu apurar-se para a fase seguinte. Também nos oitavos de final Vozinha fez várias boas defesas, mas não foi suficiente. Após 120 minutos, a Argentina revelou-se demasiado forte para o país africano e venceu por 3-2.

Vozinha tornou-se subitamente mundialmente famoso depois do seu papel de herói frente à Espanha. Em poucos dias, passou de 25 mil seguidores no Instagram para mais de 25 milhões.