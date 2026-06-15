O herói cabo-verdiano da Copa do Mundo, Vozinha (40), irrompe em lágrimas: "Minha mãe não pôde estar presente por causa de..."

Vozinha conquistou o mundo do futebol na segunda-feira. O goleiro cabo-verdiano de 40 anos tornou-se o grande herói durante o surpreendente empate em 0 a 0 contra a grande favorita Espanha na Copa do Mundo, mas, após o jogo, as emoções também tomaram conta. Sua mãe, aliás, não pôde acompanhar esse momento histórico de perto.

Cabo Verde causou uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026 ao segurar o atual campeão europeu em um empate sem gols. Vozinha desempenhou um papel fundamental com sete defesas e foi eleito o Melhor Jogador da Partida.

Após o apito final no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, o experiente goleiro não conseguiu mais conter suas emoções. Ele abraçou seus companheiros de equipe por vários minutos e apareceu visivelmente emocionado diante das câmeras e da imprensa presente.

Para Cabo Verde, o confronto contra a Espanha marcou a primeira partida de Copa do Mundo da história. Contra a atual campeã europeia, a estreante conseguiu alcançar um resultado histórico logo de cara, em parte graças a uma impressionante atuação do goleiro Vozinha.

“Esta é uma mensagem de agradecimento a todos em Cabo Verde”, disse o goleiro após o jogo. “Estamos extremamente felizes. Este grupo trabalhou muito duro para isso. Este é um dia para se orgulhar.”

As lágrimas de Vozinha, no entanto, não se deviam apenas ao sucesso esportivo. O goleiro revelou que sua família não pôde acompanhar esse momento especial de perto. “Fui criado pelos meus avós e eles faleceram há alguns anos. Minha mãe também não pôde estar presente devido a problemas com o visto e aos custos envolvidos.”

Crescimento sem precedentes no Instagram

Além disso, o desempenho de Vozinha gerou uma popularidade sem precedentes nas redes sociais. Antes do confronto com a Espanha, o goleiro tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram. Logo após sua atuação heroica, esse número subiu para nada menos que 3,5 milhões de seguidores. Chegou a um ponto em que eram adicionados cerca de 100 mil novos seguidores a cada dez minutos.

Cabo Verde continua na Copa do Mundo no domingo com uma partida contra o Uruguai. Depois, no dia 26 de junho, ainda há um confronto da fase de grupos contra a Arábia Saudita.







