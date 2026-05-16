O Hearts condena a invasão de campo no Celtic Park; o Slavia já havia recebido uma punição severa

No sábado, o Celtic venceu o Hearts por 3 a 1 e conquistou o título de campeão da Escócia pela 56ª vez. Quando os torcedores do Celtic invadiram o campo após o jogo, jogadores e membros da comissão técnica do Hearts foram agredidos física e verbalmente, segundo o clube. O clube já entrou em contato com a polícia escocesa.

No site do clube escocês, há uma declaração sobre os acontecimentos no Celtic Park. “O Heart of Midlothian condena veementemente as cenas vergonhosas. Elas voltaram a manchar a imagem do futebol escocês.”

Imagens que circulam no X mostram como os jogadores do Hearts foram agredidos tanto física quanto verbalmente. O capitão Lawrence Shankland teve que ser escoltado para fora do campo pela segurança, depois de ter sido supostamente agredido por um torcedor do Celtic.

O Hearts considera as notícias sobre grave violência física e verbal extremamente preocupantes. “Estamos investigando o caso a fundo e em contato com a Polícia da Escócia. No momento, não faremos mais declarações, exceto para afirmar que é totalmente inaceitável que nossos jogadores e comissão técnica tenham se visto nessa situação.”

A equipe do técnico Derek McInnes decidiu retornar imediatamente a Edimburgo e entrou diretamente no ônibus, ainda vestindo o uniforme de jogo. “Dado o clima ameaçador e intimidador no estádio, toda a nossa comissão técnica não teve outra escolha a não ser partir imediatamente.” A segurança da comissão técnica e do elenco foi a principal prioridade do Hearts.

O Hearts acabou perdendo o campeonato de forma dolorosa, depois de liderar a Premiership escocesa desde outubro. O Celtic teve uma temporada conturbada, mas conseguiu conquistar o quinto título escocês consecutivo na última rodada.

Na semana passada, o Slavia Praga recebeu uma punição severa pelos distúrbios ocorridos nos minutos finais da partida contra o Sparta Praga. A comissão disciplinar impôs ao Slavia uma derrota por 0 a 3, conforme previsto no regulamento, o que adiou o título do campeonato. Também em Praga, o campo foi invadido por torcedores.