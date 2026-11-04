O grego Anastasios Douvikas, atacante do Como da Itália, roubou a cena no segundo dia da rodada da Liga dos Campeões da Europa ao marcar 3 gols, um "hat-trick", conduzindo sua equipe a uma vitória arrasadora e assumindo a liderança dos artilheiros da competição até o momento.

Douvikas marcou seus três gols contra o Lens aos 7, aos 32 e aos 57 minutos, na partida realizada na noite de quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga do torneio continental.

O hat-trick de Douvikas contribuiu para uma ampla vitória do Como sobre o Lens por 9 a 1 no estádio Bollaert, a maior vitória da história da Liga dos Campeões.

Com esses três gols, o atacante do Como elevou seu total na atual edição do torneio para 6 gols, assumindo o topo da lista de artilheiros.

Erling Haaland, atacante do Manchester City, que entrou na partida contra o Leipzig da Alemanha com 4 gols, acreditou ter alcançado o topo da lista de artilheiros após marcar o gol da vitória de sua equipe hoje (3 a 2).

Mas o hat-trick do atacante grego atrapalhou as contas.

Haaland aparece na segunda colocação da lista de artilheiros com 5 gols, após o encerramento de 4 rodadas do torneio, empatado com Nicolò Tresoldi, jogador do Club Brugge, que também marcou um gol para sua equipe contra o PSV, da Holanda, hoje.

Outros 7 craques estão empatados na terceira posição com 4 gols cada, encabeçados por Harry Kane e Kylian Mbappé, primeiro e segundo colocados na disputa pela Bola de Ouro deste ano, além de Raphinha, o astro em grande fase do Barcelona no momento atual.