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Ilai GrootfaamImago
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O grande talento Ilai Grootfaam (Feyenoord) lança uma indireta ao seu antigo clube, o Ajax: “Eu fiz uma escolha...”

Feyenoord
Ajax
I. Grootfaam

Ilai Grootfaam voltou a dar que falar pelo Instagram. O grande talento da Zélande, que costuma criticar seu antigo clube, o Ajax, comemorou na terça-feira o título nacional com o Feyenoord Sub-17.

O Feyenoord Sub-17 sagrou-se campeão da Holanda pela terceira vez consecutiva na terça-feira. Grootfaam, de 16 anos, marcou um gol e deu uma assistência na partida decisiva contra o Sparta (vitória por 4 a 1).

Após a partida, Grootfaam já anunciou sua próxima postagem pelo Instagram Stories. O companheiro de equipe Adam dos Santos Sebastião, que recentemente foi associado a uma possível transferência para o Ajax, ainda jogou lenha na fogueira. “Hahahaha, o outro lado pode ficar quieto por um segundo, por favor!” O Ajax Sub-17 ocupa atualmente uma decepcionante sexta colocação.

Na quarta-feira, veio a postagem em questão de Grootfaam. “Fiz uma escolha e me tornei um campeão na hora”, escreveu o meio-campista junto com sua série de fotos. Vários torcedores irritados do Ajax não resistiram e deixaram seus comentários.

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Grootfaam já havia feito várias provocações ao seu antigo clube pelo Instagram. Ele também tirou a camisa após marcar um gol contra os amsterdenses. Entre os torcedores do Feyenoord no X, Grootfaam ganhou popularidade com isso. “Temos nosso próprio Noa Lang.”

O jovem Grootfaam vem se desenvolvendo rapidamente desde sua transferência para o Feyenoord. O clube de Roterdã já o recompensou com um novo contrato apenas seis meses após sua polêmica saída do Ajax.

Como cereja no bolo, Grootfaam estreou recentemente no time principal. Contra o FC Groningen (vitória por 3 a 1), ele se tornou, aos 16 anos e 41 dias, o jogador mais jovem da história do Feyenoord.

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