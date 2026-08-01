Kerim Alajbegovic está praticamente certo como jogador da Juventus. O bósnio de apenas dezoito anos foi visto no sábado entrando em um carro no aeroporto de Turim, ao lado de, entre outros, Miralem Pjanic.

Nascido em Colônia, Alajbegovic passou pelas categorias de base de FC Köln e Bayer Leverkusen, antes de o último clube vendê-lo no verão passado por apenas dois milhões de euros ao Red Bull Salzburg.

Naquele momento, Alajbegovic ainda não tinha nenhuma partida pela equipe principal do Leverkusen no currículo, embora isso parecesse prestes a mudar quando o clube acionou neste verão a cláusula de recompra de oito milhões de euros.

Leverkusen não fez isso sem motivo: apesar da pouca idade, Alajbegovic somou treze gols e quatro assistências pelo Salzburg. Além disso, ele se destacou na Copa do Mundo com um gol maravilhoso contra o Qatar.

O Leverkusen sabia que tinha ouro nas mãos, mas durante muito tempo hesitou sobre a venda do ponta esquerda. Agora, o Leverkusen decidiu enfim lucrar com o atacante de duas pernas, que, portanto, nunca disputou uma partida pela equipe principal.

A Juventus paga uma quantia inicial de 33 milhões de euros, valor que pode subir para 40 milhões de euros por meio de bônus. Além disso, os alemães garantiram um percentual de venda futura nas negociações.

No sábado, foi possível ver Alajbegovic entrando em um carro, acompanhado de, entre outros, seu compatriota e ex-jogador da Juve Pjanic, para concluir sua transferência.

Alajbegovic será a segunda grande contratação da Juventus após Jeff Ekhator. O atacante de dezenove anos chegou do Genoa por cerca de dezesseis milhões de euros. Além disso, Zeki Çelik foi contratado sem custos junto à AS Roma.