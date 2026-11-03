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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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O grande sonho: Arsenal monitora o filho de uma lenda da Argélia

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Mohamed Bachir Belloumi pode estar prestes a dar um passo extraordinário em sua carreira profissional, depois de entrar no radar de interesse de um dos maiores clubes ingleses. As atuações que o ponta argelino vem apresentando pelo Hull City e pela seleção de seu país começaram a atrair os olhares dos grandes da Inglaterra, com destaque para o Arsenal, que acompanha sua evolução de olho em uma possível investida para contratá-lo durante a próxima janela de transferências de inverno.

Apesar de o jogador ter contrato com o Hull City válido até junho de 2029, seu nome passou a ser fortemente cotado no mercado de transferências, diante da valorização de suas ações e do crescente interesse por seus serviços. Mas o filho da lenda do futebol argelino Lakhdar Belloumi lida com calma com esses desdobramentos, preferindo concentrar sua atenção no campo em vez de se ocupar com especulações sobre seu futuro.

As apresentações feitas por Mohamed Bachir Belloumi desde sua transferência para o futebol inglês não passaram despercebidas, já que o ponta argelino conseguiu, aos poucos, impor seu nome entre os talentos que merecem atenção, seja com a camisa do Hull City ou com a seleção nacional.

A trajetória de Belloumi ganhou um forte impulso após seu retorno às fileiras da seleção da Argélia, onde conseguiu recuperar seu espaço e fortalecer sua presença nos planos da comissão técnica, tornando-se um dos elementos importantes com os quais a seleção conta para a próxima fase.

Essas atuações não escaparam aos olhos dos dirigentes do Arsenal, já que relatos da imprensa inglesa revelaram que o clube londrino acompanha a evolução do internacional argelino, estudando a possibilidade de contratá-lo durante a próxima janela de transferências de inverno.

Para conhecer a posição do jogador diante do interesse do Arsenal, o site "Africa Foot" entrou em contato com uma fonte próxima a Mohamed Bachir Belloumi, que revelou como ele vem lidando com essas notícias.

Segundo a fonte, o ponta argelino certamente receberá de braços abertos a oportunidade de se transferir para um clube do porte do Arsenal, já que jogar por uma equipe que disputa os mais altos níveis na Inglaterra e na Europa representa uma etapa importante em sua carreira profissional e uma oportunidade extraordinária de dar um salto a um nível mais elevado.

Ainda assim, Belloumi não quer se deixar levar pela empolgação provocada por esse interesse, pois enxerga o acompanhamento do Arsenal como um indicador positivo de sua evolução e um reconhecimento ao que apresenta dentro de campo, mas isso não o levará a mudar suas prioridades no momento.

Apesar dos rumores crescentes sobre seu futuro, Mohamed Bachir Belloumi prefere não dispersar sua concentração falando sobre transferências, colocando a continuidade de seu bom desempenho no Hull City no topo de suas prioridades.

O jogador deseja aproveitar as oportunidades que tem com a equipe inglesa e continuar apresentando as atuações pelas quais demonstrou suas capacidades técnicas e seu potencial ofensivo, na esperança de aprimorar seu desempenho e conquistar mais oportunidades na próxima fase.

A seleção argelina também permanece fortemente presente nos planos de Belloumi, que atribui grande importância às suas responsabilidades internacionais, especialmente diante dos próximos compromissos da Argélia, com destaque para os confrontos de ida e volta contra o Togo pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Entre o interesse do Arsenal e seu desejo de continuar evoluindo no Hull City, parece que Belloumi optou por lidar com seu futuro com cautela, sem antecipar os acontecimentos nem permitir que os rumores afetem sua concentração.

E, à espera do que a próxima fase irá revelar, o ponta argelino prefere que suas apresentações dentro do retângulo verde sejam sua mensagem mais importante, na esperança de que o acompanhamento do Arsenal se transforme em um passo oficial que lhe abra as portas de uma nova fase em sua carreira.

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