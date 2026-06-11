O governo Trump defende as restrições aos vistos... e revela o “maior risco” para a Copa do Mundo

O ministro da Segurança Interna dos Estados Unidos, Marko Mullen, defendeu hoje, quinta-feira, as decisões do governo do presidente Donald Trump de recusar a concessão de alguns vistos relacionados à Copa do Mundo de 2026.

Mullen afirmou, em declarações divulgadas pela agência “Reuters”, que o governo consultou a Federação Internacional de Futebol (FIFA) sobre o assunto, mas se recusou a entrar em detalhes sobre casos específicos.

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Nesse contexto, Kash Patel, diretor do FBI (Federal Bureau of Investigation), considerou que a missão de garantir a segurança da Copa do Mundo de 2026 “talvez seja a maior da história do FBI, e até mesmo da história dos Estados Unidos”.

Ele acrescentou: “Na primeira semana em que assumi meu cargo no FBI, eu disse que precisávamos nos preparar para as Olimpíadas, a Copa do Mundo, as corridas de Fórmula 1 e o Super Bowl”.

O FBI é a principal agência de inteligência interna dos Estados Unidos responsável pela Copa do Mundo, que será sediada pelos Estados Unidos em parceria com o Canadá e o México, mas também conta com o apoio de órgãos de segurança pública em nível estadual, municipal e local.

A agência é responsável por realizar verificações e investigações de segurança dos antecedentes e registros de 300 mil pessoas, incluindo jogadores, treinadores e funcionários de várias entidades, enquanto as autoridades estaduais e locais assumirão a responsabilidade pela segurança fora dos estádios e ajudarão a tomar medidas para combater a ameaça dos drones.

Batel considera que os drones representam uma das maiores ameaças ao campeonato. O FBI lançou um programa de treinamento para combater drones em outubro de 2025, do qual já se formaram 70 membros das forças policiais locais nas cidades americanas anfitriãs.