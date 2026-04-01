O governo espanhol, após o racismo contra o Islã: enfrentamos uma minoria retrógrada... e a seleção não é exceção

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, condenou veementemente o incidente racista ocorrido durante o amistoso entre as seleções da Espanha e do Egito, disputado ontem, terça-feira, no estádio “RCDE” (Estádio do Espanyol), na cidade de Barcelona, no âmbito dos preparativos das duas seleções para a Copa do Mundo de 2026.

A partida terminou empatada em 0 a 0, mas foi marcada por eventos lamentáveis que turvaram o clima, com um grupo de torcedores entoando gritos hostis contra os muçulmanos, além de vaias durante a execução do hino nacional egípcio.

Os responsáveis pelo estádio intervieram mais de uma vez para advertir a torcida, enquanto a polícia catalã abriu uma investigação sobre o incidente, descrito como “islamofobia e ódio a estrangeiros”.

Sánchez disse, em um tuíte publicado em sua conta oficial no site “X”: “O incidente de ontem em Cornellà é inaceitável e não deve se repetir. Não podemos permitir que uma minoria retrógrada manchasse a imagem da Espanha, um país pluralista e tolerante, e a seleção nacional de futebol e seus torcedores não são exceção”.

Ele expressou seu total apoio aos atletas que foram vítimas desses ataques, elogiando todos aqueles que contribuem com respeito para a construção de uma sociedade melhor, dizendo: “Ofereço meu sincero apoio aos atletas que sofreram com esse incidente e saúdo todos aqueles que contribuem, com seu respeito, para tornar nosso país melhor”.

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A Federação Espanhola de Futebol e o técnico da seleção, Luis de la Fuente, além de jogadores de destaque como Pedri e Lamine Yamal (que afirmou ser muçulmano e descreveu os gritos como “ignorantes e racistas”), condenaram veementemente esses comportamentos, afirmando que eles não representam os valores do esporte nem do povo espanhol.

Este incidente ocorre no contexto dos preparativos das duas seleções para a Copa do Mundo de 2026, em que a seleção egípcia busca aprimorar sua experiência contra fortes seleções europeias, enquanto a seleção espanhola (campeã europeia) continua a formar seu jovem time em preparação para as grandes competições.