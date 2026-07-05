O golpe da Noruega revela a gravidade da crise... O Brasil afunda em um turbilhão de números negativos

A seleção norueguesa continuou a impor seu domínio histórico sobre a seleção brasileira, após infligir-lhe uma nova derrota por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, eliminando assim uma das seleções mais tituladas do torneio e, ao mesmo tempo, revelando a gravidade da crise que a “Seleção” vem enfrentando, já que essa eliminação precoce veio acompanhada de uma série de números e estatísticas históricas chocantes.

A derrota do Brasil para a Noruega abriu caminho para fatos históricos sem precedentes, confirmando que a seleção detentora do recorde de vitórias na Copa do Mundo está passando por um dos períodos mais difíceis de sua história.

De acordo com a rede “Opta”, especializada em estatísticas, essa eliminação é considerada a mais precoce da seleção brasileira em uma Copa do Mundo desde a edição de 1990, quando foi eliminada após perder para a Argentina nas oitavas de final.

A rede acrescentou que o Brasil havia conseguido chegar, no mínimo, às quartas de final em todas as oito edições anteriores, antes que essa sequência notável fosse interrompida na Copa do Mundo de 2026 com a eliminação nas oitavas de final.

E os números negativos não pararam por aí: a “Opta” destacou que a seleção brasileira vive atualmente o maior período de sua história sem conquistar o título da Copa do Mundo, após não ter conseguido levantar a taça nas últimas seis edições, desde sua última conquista na Copa do Mundo de 2002.

Por outro lado, a “Opta” confirmou que a seleção da Noruega se tornou a única na história do futebol a não sofrer nenhuma derrota nas cinco primeiras partidas contra o Brasil, após conquistar três vitórias e dois empates, mantendo assim sua superioridade histórica sobre os “dançarinos da samba”.

Por sua vez, a rede francesa “Stats Foot” revelou outro dado histórico, observando que, desde a adoção da fase das quartas de final no formato moderno da Copa do Mundo em 1934, a edição de 2026 é a primeira em que tanto o Brasil quanto a Alemanha ficam de fora da lista das oito seleções classificadas para as quartas de final.

Essa eliminação precoce confirma que o Brasil não está enfrentando apenas uma derrota em uma partida eliminatória, mas vive um momento em que registra números negativos incomuns, enquanto a Noruega continua escrevendo uma das histórias mais marcantes do torneio, após derrubar um dos gigantes do futebol mundial e consolidar sua rivalidade histórica com a seleção brasileira.