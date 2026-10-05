Khalid Issa, goleiro da seleção dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que o confronto diante da Arábia Saudita na final da Copa do Golfo "Golfo 27" não é apenas uma partida, mas um momento decisivo para colher os frutos de anos de trabalho e desafios, ressaltando que os pequenos detalhes é que farão o campeão.

A seleção dos Emirados Árabes Unidos enfrenta a congênere saudita na noite de amanhã, terça-feira, no estádio Al-Inmaa, na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jedá, em uma aguardada cúpula do Golfo que começa às nove da noite, no horário de Meca.

Khalid Issa declarou, durante a coletiva de imprensa que antecede a final: "Enfrentamos muitos desafios ao longo dos últimos anos, e no futebol os detalhes simples podem ser o fator que concede a um time a vantagem sobre o outro".

O veterano goleiro acrescentou: "O futebol depende de aprender com os erros e tirar proveito deles, e esperamos que a final do Golfo 27 seja a colheita de tudo o que apresentamos de trabalho no período passado. Pedimos à torcida paciência com esta seleção e que continue a apoiá-la, e aguardamos deles um grande respaldo na final".

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Khalid Issa elogiou as qualidades do croata Zlatko Dalic, técnico dos Emirados Árabes Unidos, citando sua bem-sucedida experiência anterior no Al Ain, e explicou: "Dalic é um treinador excelente e sabe muito bem como extrair o melhor de cada jogador, além de perceber com clareza as necessidades do time".

E prosseguiu: "Quando ele chegou ao Al Ain em 2016, passávamos por uma temporada difícil, e o time estava em uma situação não muito boa e disputava um único título, mas ele conseguiu, em um só mês, entender o que o time precisava, e depois disso conquistamos o primeiro título. Ele conhece o caminho das vitórias".

E destacou: "Graças a Deus pela sequência de vitórias que conquistamos, e esperamos que ela continue até a partida final; alcançamos com ele resultados satisfatórios, e há muitas coisas positivas que apareceram no time".

Concluiu dizendo: "Passamos a ter uma maior variedade no setor ofensivo, além de manter a defesa sem sofrer gols. O time também se tornou mais coeso, e esperamos continuar trabalhando dessa forma e alcançar o objetivo na final".