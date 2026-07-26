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Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O gigante italiano prepara a proposta oficial: estrela argentina perto do regresso à Serie A

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O desejo do jogador altera o equilíbrio das negociações

A Inter de Milão continua a trabalhar no reforço do seu plantel durante o período de transferências de verão, colocando o fortalecimento da defesa entre as suas prioridades, com o campeão italiano a procurar acrescentar um elemento com experiência e qualidade antes do início da nova temporada, ao mesmo tempo que se aceleram os contactos com um dos mais destacados defensores da liga inglesa.

A rede italiana Sports Mediaset revelou que a Inter intensificou as negociações com o Tottenham Hotspur para contratar o defensor argentino Cristian Romero, que manifestou o seu acordo em regressar à liga italiana cinco anos depois de ter deixado a Atalanta.

Segundo o relatório, Romero, de 28 anos, considera que a transferência para a Inter representa o passo ideal na sua carreira, depois de ter alcançado a final do Campeonato do Mundo de 2026.

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Acrescentou que a direção da Inter prepara-se para apresentar a primeira proposta oficial, que inclui o empréstimo do jogador com obrigatoriedade de compra, num negócio cujo valor total ascende a 40 milhões de euros.

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Espera-se que o diretor desportivo do clube italiano, Piero Ausilio, realize uma nova ronda de negociações com os responsáveis do Tottenham nos próximos dias, com o objetivo de chegar a um acordo final.

Inicialmente, o Tottenham exigia receber 50 milhões de euros em troca de abrir mão do seu capitão, mas o claro desejo de Romero de se juntar à Inter concedeu ao clube italiano uma vantagem nas negociações.

Isto surge num momento em que o Tottenham reorganizou as suas opções defensivas neste verão, depois de ter contratado Jan Paul van Hecke e Marcos Senesi, o que o tornou mais flexível na análise das propostas apresentadas por Romero.

O relatório confirmou que não se espera que o acordo com o jogador represente um obstáculo, após as conversações positivas com os seus representantes, enquanto os dois clubes continuam a trabalhar para fechar o negócio antes do encerramento do mercado de transferências.

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