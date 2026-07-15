O Genoa presta homenagem à histórica vitória em Anfield com um novo e icônico uniforme titular da Kappa, inspirado no estilo vintage

Uma noite lendária em Anfield que ficou na memória

O novo design tem como tema central um momento marcante na história do futebol italiano: 18 de março de 1992. Naquela noite, o Genoa viajou para Merseyside e conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool, tornando-se o primeiro time italiano a vencer em Anfield em uma competição europeia. O resultado eliminou os Reds de Graeme Souness da Copa da UEFA nas quartas de final e permanece gravado na história do Stadio Luigi Ferraris.

Enfrentando um time do Liverpool que contava com nomes como Ian Rush, Steve McManaman e John Barnes, o Genoa deu uma aula de futebol que o levou às semifinais. Agora, 35 anos após aquele triunfo, o clube está aproveitando a temporada 2026-27 para homenagear os jogadores que silenciaram um dos estádios mais intimidadores do futebol mundial. A campanha de lançamento, apropriadamente intitulada “You’ll Never Run Alone”, serve como uma referência direta ao vínculo entre o clube e seus torcedores durante aquela campanha europeia.

Estética retrô aliada ao desempenho moderno

Em colaboração com a Kappa, o uniforme revive elementos icônicos do design dos anos 1990, combinando as tradicionais metades vermelha e azul com uma gola vintage e detalhes que evocam memórias do uniforme original de 1992. Embora o visual seja decididamente old-school, a tecnologia é tudo menos isso. O uniforme é confeccionado com tecido técnico KOMBAT™ Pro reciclado, garantindo que atenda às exigências de alto desempenho do futebol moderno.

A camisa foi projetada para ser leve e respirável, oferecendo liberdade total de movimentos para a atual geração de estrelas. No entanto, é o peso emocional da camisa que realmente se destaca. Ao fazer a ponte entre os anos 90 e os dias atuais, o Genoa e a Kappa criaram um produto que funciona tanto como uma peça esportiva de alto nível quanto como um artefato histórico para os fiéis torcedores do Grifone.

Homenagem aos heróis e a um capitão falecido

Para marcar o lançamento, o Genoa reuniu cinco ícones daquele elenco de 1992: Bortolazzi, Ruotolo, Skuhravý, Torrente e Ferroni. As estrelas veteranas foram reunidas novamente para uma campanha desenvolvida pela No Panic Agency e fotografada por Andrea Venturini. As imagens servem como uma lembrança poderosa do pedigree do clube no continente e do impacto duradouro daquela geração específica de jogadores.

Significativamente, a campanha também presta homenagem ao falecido Gianluca Signorini. O ex-capitão, que faleceu em 2002, era o coração da equipe que conquistou Anfield. Seu legado permanece inseparável da identidade do clube, e o uniforme titular da temporada 2026-27 garante que sua maior noite como líder nunca seja esquecida pela próxima geração de torcedores do Rossoblu. É uma homenagem merecida a um time que ousou sonhar e a um capitão que os levou ao inimaginável.