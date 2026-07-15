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Genoa Anfield kit 2026-27Genoa
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O Genoa presta homenagem à histórica vitória em Anfield com um novo e icônico uniforme titular da Kappa, inspirado no estilo vintage

CULTURE
Camisas de futebol
Genoa
Campeonato Italiano

O Genoa CFC fez oficialmente uma viagem ao passado com o lançamento de seu uniforme titular para a temporada 2026-27. O Rossoblu fez uma parceria com a Kappa para criar um uniforme que celebra uma das noites mais famosas da longa história do clube, mais especificamente sua vitória histórica em solo inglês.

Uma noite lendária em Anfield que ficou na memória

O novo design tem como tema central um momento marcante na história do futebol italiano: 18 de março de 1992. Naquela noite, o Genoa viajou para Merseyside e conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool, tornando-se o primeiro time italiano a vencer em Anfield em uma competição europeia. O resultado eliminou os Reds de Graeme Souness da Copa da UEFA nas quartas de final e permanece gravado na história do Stadio Luigi Ferraris.

Enfrentando um time do Liverpool que contava com nomes como Ian Rush, Steve McManaman e John Barnes, o Genoa deu uma aula de futebol que o levou às semifinais. Agora, 35 anos após aquele triunfo, o clube está aproveitando a temporada 2026-27 para homenagear os jogadores que silenciaram um dos estádios mais intimidadores do futebol mundial. A campanha de lançamento, apropriadamente intitulada “You’ll Never Run Alone”, serve como uma referência direta ao vínculo entre o clube e seus torcedores durante aquela campanha europeia.

Estética retrô aliada ao desempenho moderno

Em colaboração com a Kappa, o uniforme revive elementos icônicos do design dos anos 1990, combinando as tradicionais metades vermelha e azul com uma gola vintage e detalhes que evocam memórias do uniforme original de 1992. Embora o visual seja decididamente old-school, a tecnologia é tudo menos isso. O uniforme é confeccionado com tecido técnico KOMBAT™ Pro reciclado, garantindo que atenda às exigências de alto desempenho do futebol moderno.

A camisa foi projetada para ser leve e respirável, oferecendo liberdade total de movimentos para a atual geração de estrelas. No entanto, é o peso emocional da camisa que realmente se destaca. Ao fazer a ponte entre os anos 90 e os dias atuais, o Genoa e a Kappa criaram um produto que funciona tanto como uma peça esportiva de alto nível quanto como um artefato histórico para os fiéis torcedores do Grifone.

Genoa Anfield kit 2026-27

Homenagem aos heróis e a um capitão falecido

Para marcar o lançamento, o Genoa reuniu cinco ícones daquele elenco de 1992: Bortolazzi, Ruotolo, Skuhravý, Torrente e Ferroni. As estrelas veteranas foram reunidas novamente para uma campanha desenvolvida pela No Panic Agency e fotografada por Andrea Venturini. As imagens servem como uma lembrança poderosa do pedigree do clube no continente e do impacto duradouro daquela geração específica de jogadores.

Amistosos de clubes
Genoa crest
Genoa
GEN
Trento crest
Trento
TRE

Significativamente, a campanha também presta homenagem ao falecido Gianluca Signorini. O ex-capitão, que faleceu em 2002, era o coração da equipe que conquistou Anfield. Seu legado permanece inseparável da identidade do clube, e o uniforme titular da temporada 2026-27 garante que sua maior noite como líder nunca seja esquecida pela próxima geração de torcedores do Rossoblu. É uma homenagem merecida a um time que ousou sonhar e a um capitão que os levou ao inimaginável.

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