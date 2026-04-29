O Genoa divulga notícias sobre a lesão do candidato à Copa do Mundo Justin Bijlow

A lesão de Justin Bijlow, sofrida na partida contra o Como, não é grave, informou o clube italiano. O goleiro, que costuma sofrer lesões, pode respirar aliviado, já que os exames não revelaram nenhum dano.

Bijlow permaneceu no vestiário após o intervalo da partida contra o Como, que terminou com uma derrota por 0 a 2. Não ficou claro quais eram as queixas do goleiro. Naquele momento, o time da casa perdia por 0 a 1, devido a um gol do ex-jogador do FC Utrecht, Anastasios Douvikas.

A equipe de Cesc Fàbregas acabou por garantir a vitória no segundo tempo com um gol de Assane Diao. Para o Como, foram três pontos muito importantes na disputa por uma vaga nas competições europeias.

O Genoa, em princípio, não tem mais nada a disputar. A equipe de Bijlow está em décimo quarto lugar e tem onze pontos de vantagem sobre o Cremonese, que ocupa uma posição de rebaixamento. A equipe de Gênova certamente recuperou terreno na última fase, na qual o goleiro holandês desempenhou um papel importante.

Bijlow, que chegou no inverno vindo do Feyenoord, jogou todas as partidas pelo Genoa desde sua chegada. Nas treze partidas que disputou, conquistou seis vitórias e empatou uma vez. Graças a essa sequência, o time se distanciou da zona de rebaixamento.

Devido à sua boa forma, Bijlow foi convocado novamente no mês passado por Ronald Koeman para os amistosos contra a Noruega e o Equador. No entanto, ele não entrou em campo nessas partidas. Ele disputou sua última partida pela seleção em junho de 2023, quando defendeu o gol na partida contra a Itália pela UEFA Nations League (derrota por 2 a 3).

Segundo o Genoa, o goleiro não apresenta mais queixas e pode voltar a defender a meta normalmente. Essa é uma boa notícia para o jogador nascido em Roterdã na reta final para a Copa do Mundo: ele ainda pode sonhar com uma vaga na seleção de Koeman.