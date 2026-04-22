O Galatasaray está furioso após uma suposta falta sobre Noa Lang e foi eliminado da competição da copa

O Galatasaray foi surpreendentemente eliminado na noite de quarta-feira da Copa da Turquia. A equipe do técnico Okan Buruk foi derrotada por 0 a 2 nas quartas de final contra o Gençlerbirliği.

O Galatasaray entrou em campo com um time reserva, o que garantiu vagas na equipe titular para jogadores como Noa Lang e Mauro Icardi. Este último teve uma excelente chance no primeiro tempo, mas chutou por cima do gol em uma posição muito promissora.

Após o intervalo, o placar foi aberto, mas, para o descontentamento dos torcedores no Rams Park, foi o Gençlerbirligi que balançou as redes. O goleiro do Galatasaray, Günay Güvenç, conseguiu defender um primeiro chute com a ajuda da trave, mas não teve chance no rebote de Firatcan Üzüm: 0 a 1.

O Galatasaray teve que partir para a reação e, depois que Ahmed Kutucu deixou de mandar a bola para o fundo da rede para empatar, reclamou um pênalti após uma suposta falta em Lang. O árbitro não aceitou o pedido, para grande indignação do Galatasaray.

O Galatasaray continuou tentando, entre outras jogadas, com uma cobrança de falta de Leroy Sané e uma cabeçada de Icardi, mas não era a noite da equipe de Istambul.

Aos 83 minutos, os visitantes chegaram a ampliar a vantagem com Adama Traoré, que viu Güvenç cometer um erro grave ao tentar segurar a bola. O malinês aproveitou para empurrar a bola para o gol, e assim chegou ao fim a aventura do Galatasaray na copa: 0 a 2.