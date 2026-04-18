O Galatasaray aproveita ao máximo a perda de pontos do Fenerbahçe e amplia a vantagem para quatro pontos

O Galatasaray, líder da Süper Lig, ampliou para quatro pontos a vantagem sobre o segundo colocado, o Fenerbahçe, na noite de sábado. A equipe do técnico Okan Buruk conquistou uma vitória apertada por 1 a 2 fora de casa contra o Gençlerbirligi SK.

Por muito tempo, o Galatasaray parecia estar a caminho do 26º título nacional da história do clube. Nas últimas semanas, porém, o clube perdeu pontos contra o Trabzonspor (derrota por 2 a 1) e o Kocaelispor (empate em 1 a 1).

Isso permitiu que o segundo colocado, o Fenerbahçe, se aproximasse. Antes deste fim de semana, a diferença entre Galatasaray e Fenerbahçe era de apenas dois pontos.

No entanto, na noite de sexta-feira, o Fenerbahçe sofreu uma surpreendente perda de pontos. Devido a um gol sofrido aos oito minutos do tempo de acréscimo, o time empatou em 2 a 2 em casa contra o Rizespor.

Um dia depois, o Galatasaray teve a oportunidade de ampliar a vantagem. Noa Lang teve que se contentar com um papel de reserva, mas entraria em campo a quinze minutos do fim.

No intervalo, o placar já estava 0 a 2. Mauro Icardi abriu o placar após uma bela jogada de Yunus Akgün (0 a 1), e o próprio Akgün marcou o segundo gol com um remate fácil (0 a 2).

No segundo tempo, a partida ainda ficou emocionante. Depois que Leroy Sané viu um gol ser anulado por impedimento, M’Baye Niang marcou o 1 a 2 no canto. No entanto, o placar não mudou mais. Assim, o Galatasaray dá um grande passo rumo ao título. Na próxima semana, recebe o Fenerbahçe em casa.