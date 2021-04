O futuro do Brasileirão segundo o Football Manager: Simulação prevê campeões até 2031

Domínio do Fla no Brasileirão, destino de craques da atualidade e novos ricos do futebol brasileiro são destaques de simulação de 10 anos no FM 21

Football Manager, jogo de gerenciamento de futebol da SEGA, é famoso por simular de forma muito precisa e realista o esporte. Não por acaso, o game é utilizado por treinadores como José Mourinho e Abel Ferreira, que recentemente admitiu ser fã da série.

Além de servir como diversão para os aficionados por futebol e como ferramenta para olheiros e técnicos, o game também pode ser usado para prever as próximas temporadas, considerando detalhes desde o elenco e base de um time até o valor médio de seus ingressos e qualidade de suas instalações.

Na versão mais recente do game, o Football Manager 2021, simulamos os próximos 10 anos do futebol (até o início da temporada de 2031), com foco no Brasileirão, para ver quem se dará bem nas década, e os resultados são bastante interessantes.

Quem venceu mais no Brasileirão do Football Manager?

Campeão das últimas duas edições do Brasileirão, o Flamengo promete seguir o seu domínio nacional, se depender do FM 21. Das 10 temporadas simuladas (de 2021 a 30), os cariocas levantaram nada menos do que cinco troféus (2021, 25, 27, 28 e 29), elevando sua contagem geral para 13 títulos do Campeonato Brasileiro, e assim ultrapassando o Palmeiras.

Os rivais Palmeiras e Corinthians ficaram atrás do Fla, com dois títulos cada no mesmo período de 10 anos (2022 e 26 para o Palmeiras e 2023 e 24 para o Corinthians). Por último, o Grêmio ficou com a taça mais recente, na temporada de 2030.

Quem comandou as equipes?

Dos cinco títulos brasileiros do Flamengo na simulação, apenas um foi conquistado com Rogério Ceni como treinador (2021), que deixou o time em 2023. Quem assumiu o time da Gávea após a saída do ex-goleiro foi Mauricio Pellegrino, argentino que hoje em dia comanda o Vélez da Argentina, e seguiu firme no comando do Fla até o fim da simulação, em 2031.

Ceni, por sua vez, teve mais uma passagem curta pelo São Paulo, de onde foi demitido em menos de um ano. O treinador ficou sem emprego por três anos, até ser contratado pelo Red Bull Bragantino, onde seguiu até 2031.

No caso do Palmeiras, Abel Ferreira foi sacado no meio de 2022 e deu lugar a Marcelo Gallardo, hoje no River, que comandou o alviverde por sete temporadas, até ser demitido. Ao fim da simulação, o treinador do Verdão era Sílvio Criciúma (hoje no ABC), que já completava quase duas temporadas no time.

Do lado do Grêmio, Renato Gaúcho seguiu no comando da equipe até se aposentar em 2029, enquanto no Corinthians, Vágner Mancini teve uma passagem duradoura, até o final de 2030.

Onde foram parar os craques da atualidade?

Um dos detalhes mais interessantes da simulação é acompanhar os movimentos de mercado dos times durante os dez anos passados. Grande nome do Flamengo em 2021, Gabigol não demorou a se transferir, trocando o clube carioca pelo Barcelona em 2023, e permanecendo na Espanha até 2027. Em seu retorno ao Brasil, o atacante jogou por três anos pelo Palmeiras (ao lado de Brenner, ex-São Paulo e Yuri Alberto, hoje no Inter) e logo após se mudou para o Grêmio, em 2029.

A geração de jovens talentos do Palmeiras foi outra a não durar muito no Brasil, com Gabriel Menino comprado pela Juventus em 2022 e Gabriel Veron indo para o PSG em 2025. Quem ficou por mais tempo foi Patrick de Paula, que ainda jogou pelo Fla de 2027 a 2029, antes de ir parar no rival Corinthians.

Grande esperança para o futuro do Grêmio, Jean Pyerre não teve uma carreira internacional na simulação, onde se mudou para o Botafogo em 2024 e lá permaneceu. Ídolo do Timão, Cássio se aposentou como titular do clube paulista em 2025, aos 38 anos.

Quem foram as novas estrelas do Brasileirão?

O início da simulação seguiu com alguns dos craques atuais como principais nomes do Brasileirão. Pedro foi o melhor da competição em 2021, e Gabigol em 2022. A partir daí, jovens talentos tomaram conta das premiações nacionais.

Em 2023 Gabriel Veron foi o melhor do Brasil, seguido por Brenner (jogando pelo Palmeiras) em 2024 e 2025. Marcos Leonardo (da base do Santos) foi o nome de 2026, e Rodolfo Santana do Flamengo e Deivison William do Grêmio (duas vezes cada) também foram os craques do Brasileirão.

Quem são os times mais ricos?

As maiores surpresas da simulação ficaram por conta da lista de times mais ricos do futebol brasileiro, no quesito “estado financeiro”. O primeiro no ranking de finanças é o Avaí, seguido por Vasco da Gama, São Paulo, Flamengo e Corinthians, os únicos considerados “ricos” em 2031. O top 10 ainda tem Cuiabá, Chapecoense, Atlético Goianiense, Santa Cruz e CSA.

Hoje considerado uma das potências do futebol brasileiro, o Palmeiras ficou apenas na 18ª posição em 2031, atrás de Santos (16º), América Mineiro (12º) e Athletico Paranaense (11º). Inter e Grêmio amargam as posições 20 e 21, enquanto o Atlético Mineiro fica em 40º.

E a Copa do Brasil?

Se o Flamengo dominou o Brasileirão nos dez anos de simulação, a Copa do Brasil seguiu como uma competição mais aberta e disputada. Nas dez edições, foram seis vencedores diferentes; Corinthians (2021), Athletico Paranaense (2022 e 2030), Atlético Mineiro (2023, 2026 e 2028), Fluminense (2024 e 2027), Flamengo (2025) e São Paulo (2029).

*Os resultados acima são referentes a uma simulação feita na versão de Xbox Series X do Football Manager 2021, em sua atualização mais recente. O desempenho das equipes nas dez temporadas simuladas não teve nenhuma interferência humana, já que foi criado um treinador sem clube, que assim permaceneu durante todo o período. Em novas simulações, os resultados podem variar.