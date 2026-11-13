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A relação entre Virgil van Dijk e o Liverpool pode se transformar em um dos assuntos mais quentes da próxima janela de transferências, depois que as dúvidas passaram a cercar o futuro do capitão holandês dentro de Anfield, diante da ausência de qualquer movimento claro da diretoria do clube para renovar seu contrato. E enquanto o experiente zagueiro aguarda a posição do Liverpool, o Milan observa a cena com enorme interesse, almejando aproveitar o impasse para concretizar uma contratação de peso, que pode dar à sua defesa uma figura de liderança que faltou por muito tempo.

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De acordo com o jornal italiano "Calciomercato", o Milan voltou a pensar seriamente na contratação de Van Dijk, depois que o proprietário do clube, Gerry Cardinale, colocou o zagueiro holandês em seus planos desde o último verão. Os dirigentes dos Rossoneri acreditam que sua chegada poderia representar um reforço excepcional, nos moldes do impacto provocado pelo croata Luka Modric desde sua chegada à equipe no verão de 2025.

As declarações recentes de Van Dijk sobre seu futuro não foram tranquilizadoras para a torcida do Liverpool, apesar de ele afirmar que se sente confortável e que deseja continuar jogando no mais alto nível. Disse o zagueiro holandês: "Sinto que estou bem, mas não há nada de novo no momento, e não estou preocupado com isso. Quero continuar jogando e seguir fazendo o que faço. Se eu renovar meu contrato, será ótimo, e se não acontecer, me transferirei para outro clube".

Essas palavras refletem o clima de incerteza que cerca o futuro do capitão dos Reds, já que a diretoria do clube inglês não parece tratar a questão da renovação de seu contrato como uma prioridade urgente, apesar da grande importância que ele ocupa dentro da equipe. O contrato de Van Dijk termina em 30 de junho de 2027, o que significa que ele poderá negociar e assinar com qualquer outro clube a partir do dia 1º de janeiro de 2027, de acordo com os regulamentos de transferências.

O "Calciomercato" entende que a diretoria do Liverpool não sente pressa em resolver o futuro do zagueiro de 35 anos no próximo mês de julho, já que coloca outras questões na mesa de negociações, entre elas o futuro de Dominik Szoboszlai, que representa um dos elementos importantes no projeto da equipe.

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Apesar de ter alcançado uma fase avançada de sua carreira, Van Dijk ainda apresenta atuações de destaque, após ter participado de 15 partidas durante a primeira metade da temporada nas diversas competições, seja na Premier League, na Liga dos Campeões da Europa ou na Copa da Liga. Sua condição física também parece animadora, um fator que recebe atenção especial da diretoria do Liverpool ao avaliar o futuro do jogador, tendo em vista os problemas físicos que afetaram sua carreira em períodos anteriores.

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Uma nova versão de Modric e um grande negócio no verão

Por outro lado, Gerry Cardinale não esconde seu entusiasmo com a ideia de contratar o capitão da seleção holandesa, pois acredita que sua presença no Milan poderia dar à linha defensiva o que Modric acrescentou ao meio-campo e ao vestiário desde que se juntou à equipe.

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Não se trata apenas das capacidades defensivas de Van Dijk e de sua vasta experiência nos gramados europeus, mas também de sua personalidade de liderança e de sua capacidade de orientar os jogadores mais jovens, além de possuir o carisma necessário para devolver a disciplina e a confiança à defesa dos Rossoneri. O clube italiano espera que o zagueiro holandês represente um pilar para um projeto mais ambicioso, especialmente com sua aspiração de recuperar seu lugar entre os grandes do continente.

O Milan não espera até o verão para resolver seus problemas defensivos, já que planeja contratar um novo zagueiro durante a janela de transferências de inverno, em janeiro, com os nomes de Gonçalo Inácio, jogador do Sporting Lisboa, e Maxime Sila, zagueiro do Union Saint-Gilloise, sendo mencionados entre as opções consideradas.

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Mas os planos do clube podem mudar no próximo verão, caso surja uma oportunidade real de contratar Van Dijk, que seria um reforço de outro nível, tanto do ponto de vista técnico quanto de liderança. O Milan espera voltar à Liga dos Campeões da Europa após sua ausência da competição por duas temporadas, o que poderia reforçar sua capacidade de convencer o zagueiro holandês a embarcar em uma nova experiência no Campeonato Italiano.

A Turquia entra nos planos e lembranças de Maldini e Nesta

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E o Milan não parece ser o único candidato a se beneficiar das possibilidades de saída de Van Dijk do Liverpool, já que os grandes clubes turcos, com destaque para Galatasaray e Fenerbahçe, possuem a capacidade financeira de apresentar uma proposta atraente ao zagueiro holandês, com o acompanhamento do Trabzonspor, que conta com o astro egípcio Mohamed Salah.

Ainda assim, os dirigentes do Milan apostam na admiração de Van Dijk pela história do clube italiano, depois que ele já havia falado positivamente sobre os lendários zagueiros Paolo Maldini e Alessandro Nesta, dizendo: "Eu adorava Nesta e Maldini. O Milan era algo diferente". São palavras que dão aos Rossoneri certa dose de otimismo, ainda que não representem necessariamente um indício de que o jogador tenha tomado sua decisão.

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Por outro lado, o cenário dentro do Liverpool parece mais complexo, já que ainda existe a convicção sobre a importância da permanência de Van Dijk, seja dentro ou fora de campo. E, segundo o que noticiou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Andoni Iraola, atual técnico do Liverpool, ao lado de vários dirigentes do clube, entende que a equipe ainda precisa de seu capitão holandês.

Iraola também demonstrou grande satisfação com o que Van Dijk apresenta dentro do vestiário, considerando que seu papel vai além das tarefas defensivas, diante de sua influência evidente sobre os companheiros e de sua capacidade de liderar o grupo nos momentos difíceis.

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E entre o desejo do Liverpool de manter um dos pilares mais importantes da equipe e a ambição do Milan de atrair um capitão de nível mundial que devolva a imponência à sua defesa, o futuro de Van Dijk permanece aberto a todas as possibilidades. E se o silêncio da diretoria dos Reds continuar nos próximos meses, os Rossoneri poderão encontrar a oportunidade que esperaram por tanto tempo para transformar o sonho de Cardinale em um negócio real.