O futuro de Robin van Persie parece bastante incerto após as declarações de Rigaux e Eenhoorn

O futuro de Robin van Persie no Feyenoord ainda é incerto. O recém-nomeado diretor técnico Dévy Rigaux não quis confirmar, em uma coletiva de imprensa na tarde de segunda-feira, que Van Persie permanecerá como técnico principal.

Na tarde de segunda-feira, Robert Eenhoorn e Rigaux foram apresentados à imprensa no De Kuip como diretor geral e diretor técnico, respectivamente.

Na sala de imprensa, foi feita uma pergunta sobre o futuro de Van Persie no Feyenoord. Rigaux não pôde adiantar nada a respeito. “Vamos primeiro analisar a última temporada e depois tomar uma decisão.”

“Vamos dedicar tempo a essa decisão. Não estabelecemos um prazo. Quando estiver claro para onde queremos ir, tomaremos uma decisão”, concluiu o belga.

Eenhoorn também não quis impor um prazo a si mesmo nem a Rigaux. “Ainda vai demorar um pouco até tomarmos uma decisão sobre isso”, disse o diretor geral.

Van Persie já é técnico do Feyenoord há um ano e meio. Na última temporada, ele terminou em segundo lugar, bem atrás do PSV.