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Cole Palmer Chelsea 2025-26 Premier LeagueGetty

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O futuro de Palmer sob os holofotes: Gallas afirma que ele "certamente vai se transferir para o United"

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C. Palmer
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O futuro do astro do Chelsea em xeque

As especulações voltaram a cercar o futuro do astro inglês Cole Palmer no Chelsea, após declarações marcantes do ex-zagueiro francês William Gallas, que afirmou que a transferência do jogador para o Manchester United é "uma questão de tempo", apesar de descartar que o negócio aconteça neste verão.

Gallas disse, em declarações ao site "iPredicta": "Não acredito que Palmer vá sair agora, o momento não é adequado. Mas se ele é um torcedor fanático do United e sonha em jogar lá, com certeza vai se transferir para eles no futuro".

E acrescentou: "Acho que ele precisa fazer mais uma temporada de destaque com o Chelsea, como fez há dois anos, antes da sua lesão, e depois disso o negócio pode se concretizar".

Temporada catastrófica reacende os rumores

A fala de Gallas surge após uma temporada difícil para o Chelsea, na qual a equipe não conseguiu se classificar para nenhuma competição europeia, o que reavivou relatos anteriores que falavam sobre o sentimento de saudade de Palmer por Manchester e o seu desejo de voltar de Londres.

A diretoria do Chelsea havia negado esses relatos no início deste ano, fechando as portas às especulações que apontavam para o fim da trajetória do jogador em Stamford Bridge.

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Palmer (23 anos) juntou-se ao Chelsea no verão de 2023, vindo do Manchester City por 42,5 milhões de libras esterlinas, apesar de ter passado 13 anos na academia do City, e é sabido que o jogador é torcedor do Manchester United desde a infância.

Mensagem de Palmer a Santos levanta questionamentos

As declarações de Gallas coincidiram com a revelação do brasileiro André Santos, recém-chegado ao Manchester United, sobre ter recebido uma mensagem de Palmer após concluir a sua transferência para "Old Trafford".

Santos, que assinou um contrato de cinco anos por 48 milhões de libras esterlinas, mais dois milhões de libras em bônus, disse: "Recebi uma mensagem do Cole logo após a minha transferência. Ele me mandou porque nasceu em Manchester e conhece tudo aqui".

E acrescentou: "Ele me disse: toda a sorte na sua carreira, você merece isso. Estou muito empolgado por estar aqui com os meus novos companheiros".

Santos havia insistido em deixar o Chelsea em busca de uma oportunidade de jogar como titular de forma regular.

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