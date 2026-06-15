O futuro de Carl Hoefkens no NAC Breda é incerto: a história toma outro rumo

Carl Hoefkens pode vir a assumir o comando do OH Leuven. É o que informa a revista Voetbal International nesta segunda-feira. O técnico do NAC Breda está entre os três finalistas e parece estar na pole position para se tornar o novo treinador principal.

O interesse do Leuven em Hoefkens não é novidade: os rumores já circulam há algum tempo. O clube belga gostaria de contratá-lo, tirando-o do time que sofreu rebaixamento da Eredivisie nesta temporada.

Com isso, toda a história em torno de Hoefkens parece tomar um rumo diferente. Anteriormente, o Voetbal International havia informado que fontes lhes confirmaram que ele permaneceria no NAC. A saída do técnico foi, portanto, “radicalmente negada”.

Na Bélgica, porém, está-se convencido de que Hoefkens será o novo técnico do Leuven. A mídia belga afirma que o comunicado anterior do NAC sobre a permanência de Hoefkens tinha como objetivo conter a agitação em torno do rebaixamento. Fontes dentro do NAC negam isso, conclui o Voetbal International.

Hoefkens estaria “totalmente motivado” para permanecer no NAC, mas o Het Laatste Nieuws — um meio de comunicação flamengo bem informado — afirma que a transferência já está praticamente fechada.

Com isso, o técnico de 47 anos poderá retornar ao seu país natal. Anteriormente, ele foi treinador do Club Brugge e do Standard de Liège por um curto período.

No verão de 2024, ele assinou contrato em Breda. Na temporada 2024/25, conseguiu se manter na primeira divisão. No entanto, isso não aconteceu nesta temporada. O time de Breda terminou na 17ª posição, o que tornou o rebaixamento uma realidade.