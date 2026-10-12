O futebol não é mais o mesmo de vinte anos atrás. Enquanto as negociações de transferências se transformaram em uma corrida desenfreada de centenas de milhões, e as premiações financeiras subiram a patamares inéditos, acompanhar o time do coração virou um peso cada vez maior no orçamento do torcedor. Uma camisa que custava cerca de 70 euros tem versões que hoje passam de 200 euros, e o ingresso para um grande jogo pode custar milhares de dólares, enquanto o dinheiro jorra sobre clubes e federações em um ritmo difícil de comparar com o que vigorava no passado.

Em 2006, a Itália era campeã do mundo, o Barcelona conquistou a Liga dos Campeões em Paris, Fabio Cannavaro ganhou a Bola de Ouro e Zinedine Zidane disputou a última partida de sua carreira. Lionel Messi tinha cerca de 19 anos, e Cristiano Ronaldo ainda era jogador do Manchester United.

O futebol daquela época era diferente no volume de dinheiro em circulação, nos custos das transferências, nos preços dos produtos e até nas premiações ligadas às grandes competições. Duas décadas depois, a comparação entre 2006 e 2026 revela uma transformação econômica gigantesca, que não ficou restrita aos clubes e jogadores, mas chegou também às arquibancadas, onde o torcedor paga um preço cada vez mais alto para manter sua relação com o time.

Em 2006, o ucraniano Andriy Shevchenko deixou o Milan para se transferir ao Chelsea por cerca de 45 milhões de euros, em uma das negociações mais marcantes daquele ano, e que também estabeleceu um recorde para o clube londrino. Aquele valor representava uma quantia enorme no mercado de transferências da época e refletia o tamanho do investimento que os grandes clubes estavam dispostos a fazer para contar com os serviços de um jogador de altíssimo nível.

Mas, vinte anos depois, 45 milhões de euros não estão nem perto dos números recordes que o mercado de transferências registra. Segundo os valores apresentados na comparação, o Manchester City pagou 145 milhões de euros ao Chelsea para contratar Enzo Fernández, em uma negociação que reflete a dimensão da mudança sofrida pelo mercado de jogadores.

E esse salto não pode ser explicado apenas pela inflação: 45 milhões de euros em 2006 equivalem a cerca de 69 milhões de euros em valores atuais. Isso significa que a quantia suficiente para fechar uma negociação excepcional há duas décadas representa hoje menos da metade do valor de uma das grandes transferências de 2026.

Assim, os parâmetros de gasto no futebol mudaram de forma evidente, e os números que no passado eram descritos como recordes parecem bem mais comuns diante dos investimentos gigantescos que os clubes injetam no mercado de transferências moderno, conforme informou o jornal espanhol "As".

A camisa que custava 70 euros: por que hoje passa de 200 euros?

Comprar a camisa do time do coração não era algo barato em 2006, mas ficou mais caro e mais complexo duas décadas depois, com o surgimento de várias versões de camisas e preços que variam conforme o clube, a qualidade do produto e os itens adicionais solicitados. No verão de 2006, o preço do novo uniforme do Atlético de Madrid era de cerca de 70 euros, coincidindo com a contratação do atacante argentino Sergio Agüero, que rapidamente se tornou um dos principais nomes do time. No fim daquele ano, Agüero respondia por 40% das vendas de camisas do clube, superando até Fernando Torres.

Já em 2026, o preço médio da camisa principal de um clube da primeira divisão espanhola é de cerca de 88,52 euros, com variações de clube para clube. As camisas do Barcelona e do Atlético de Madrid chegam a cerca de 110 euros, contra 100 euros da camisa do Real Madrid, enquanto a camisa do Deportivo, recém-retornado à primeira divisão segundo a fonte, custa 89,95 euros.

Mas esses preços são apenas o começo: alguns clubes oferecem versões que reproduzem com grande fidelidade as camisas usadas pelos jogadores em campo. A venda dessas versões se limita a cinco clubes da primeira divisão, com média em torno de 150 euros, antes de adicionar o nome do jogador, seu número e os escudos específicos da camisa, detalhes que elevam ainda mais o custo e podem facilmente levar o preço final a passar dos 200 euros.

Ainda assim, uma comparação precisa exige considerar a inflação. Os 70 euros de 2006 equivalem a cerca de 107 euros hoje, o que significa que a camisa principal não ficou tão mais caro quanto sugere a simples comparação de preços nominais. A diferença, porém, aumenta na compra das versões destinadas aos jogadores e na inclusão de nomes, números e escudos.

Os dados de gasto revelam outro lado dessa equação: em 2006, o torcedor espanhol gastava, em média, 87 euros por ano em produtos de futebol. Hoje, esse valor é inferior ao preço médio da camisa principal no Campeonato Espanhol, o que mostra o tamanho da pressão enfrentada pelo torcedor que deseja comprar os produtos de seu clube.

De 80 euros a milhares de euros: as arquibancadas não estão mais ao alcance de todos

Se os preços das camisas refletem uma parte da transformação econômica, os preços dos ingressos revelam de forma ainda mais clara o fosso crescente entre o torcedor comum e os grandes jogos. Em fevereiro de 2006, os ingressos para Athletic Bilbao x Real Madrid no estádio San Mamés variavam entre 30 e 80 euros, enquanto os ingressos para o confronto entre Valencia e Roma na Liga dos Campeões custavam de 35 a 65 euros.

Os clássicos eram uma exceção em termos de procura e demanda: o duelo entre Barcelona e Real Madrid em 1º de abril de 2006 levou cerca de 100 mil espectadores ao Camp Nou. A demanda por algumas partidas atingiu um nível que levou o mercado de revenda a registrar preços próximos de 1.000 euros para os ingressos de Barcelona x Chelsea na Liga dos Campeões daquele mesmo ano.

Vinte anos depois, o torcedor não precisa necessariamente recorrer ao mercado de revenda para encontrar ingressos de centenas de euros. No confronto entre Barcelona e Real Madrid marcado para 25 de outubro de 2026, os preços iniciais dos ingressos disponíveis para os sócios variaram entre 476 e 999 euros, de acordo com a localização do assento, enquanto os ingressos VIP chegaram a 5.500 euros.

O clássico de maio de 2026 já havia dado outro exemplo do impacto da demanda nos preços: depois de esgotados os ingressos comuns, restaram apenas opções VIP, cujo setor mais barato partia de 1.750 euros, enquanto algumas categorias especiais custavam 2.750 euros e as faixas mais altas chegavam a 12.500 euros. Naquela partida, o Barcelona obteve receitas de 16,4 milhões de euros em uma única noite, um recorde do clube em um só jogo, segundo os números apresentados no relatório.

Em uma tentativa de reduzir esses custos, a LaLiga lançou um programa que estabelece um teto de 30 euros para um determinado número de ingressos destinados às torcidas visitantes. No entanto, essa iniciativa não está disponível em todos os estádios: na temporada 2025-2026, apenas 14 dos 20 clubes participaram, ficando de fora times como Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Real Sociedad, Espanyol e Rayo Vallecano.

A Uefa também impõe regras específicas para os jogos da Liga dos Campeões, exigindo a destinação de pelo menos 5% da capacidade do estádio à torcida visitante, com um teto de 50 euros para os ingressos dessa cota. Mas esse limite não abrange necessariamente os ingressos disponíveis fora da porcentagem reservada aos torcedores visitantes.

Até a final da Liga dos Campeões reflete a grande disparidade de preços: na final de 2026, os torcedores de Paris Saint-Germain e Arsenal tiveram ingressos dentro da cota de torcedores a 70 euros, enquanto as outras categorias oficiais custaram 180, 650 e 950 euros.

Dessa forma, um torcedor visitante pode conseguir assistir a uma partida por 30 euros em alguns jogos do Campeonato Espanhol, ou por 50 euros na cota a ele destinada na Liga dos Campeões, enquanto um sócio do Barcelona precisa desembolsar centenas de euros para ver o clássico, podendo se deparar com preços que chegam a milhares de euros caso restem apenas ingressos VIP.

Liga dos Campeões: quando uma única vitória passou a valer uma fortuna

Não foi apenas o custo de acompanhar o futebol que aumentou para o torcedor. Também inflaram os valores que as federações distribuem aos clubes, especialmente nas grandes competições continentais. Na temporada 2005-2006, a Uefa destinou cerca de 430 milhões de euros para distribuição entre os clubes participantes da Liga dos Campeões. A classificação para a fase de grupos garantia 1,6 milhão de euros ao clube, e a premiação por vitória era de 321 mil euros.

Chegar às oitavas de final rendia 1,6 milhão de euros adicionais, contra 1,9 milhão de euros pela classificação às quartas de final, 2,6 milhões de euros por alcançar as semifinais, enquanto o vencedor da final recebia 6,4 milhões de euros. Graças a seus resultados, à sua campanha no torneio e às receitas de transmissão televisiva, o Barcelona arrecadou cerca de 31,5 milhões de euros após ser campeão em Paris, em 2006.

Mas o cenário mudou radicalmente até 2026: apenas a classificação para a fase de liga garante ao clube 18,62 milhões de euros, ou seja, quase 12 vezes o valor que o clube recebia pela participação na fase de grupos vinte anos antes. Já a premiação por vitória passou a ser de 2,1 milhões de euros, quantia que supera tudo o que um clube recebia somente pela participação na edição de 2006.

As premiações seguem aumentando conforme o avanço na competição: o classificado às oitavas de final recebe 11 milhões de euros; às quartas de final, 12,5 milhões de euros; às semifinais, 15 milhões de euros; enquanto a premiação por chegar à final é de 18,5 milhões de euros, antes de somar 6,5 milhões de euros ao campeão.

Esses números mostram a dimensão da transformação vivida pelo torneio: o dinheiro que duas décadas atrás era considerado uma premiação excepcional passou a integrar um sistema financeiro mais amplo, que permite aos clubes obter receitas enormes a partir da participação, dos resultados e do avanço nas fases eliminatórias.

Segundo a comparação apresentada no relatório, as receitas do Paris Saint-Germain provenientes da Uefa superaram 140 milhões de euros após a soma das premiações ligadas à sua campanha europeia, valor mais de quatro vezes superior ao total arrecadado pelo Barcelona em seu título de 2006.

No nível de todo o sistema, o valor destinado aos clubes subiu de cerca de 430 milhões de euros na temporada 2005-2006 para 2,467 bilhões de euros entre a Liga dos Campeões e a Supercopa da Europa vinte anos depois.

Copa do Mundo: torneio maior, premiações mais altas e preços recordes

A expansão não se limitou às competições europeias: a própria Copa do Mundo passou por uma grande transformação no tamanho do torneio, no número de participantes, de partidas e nas premiações financeiras. Na Alemanha, em 2006, 32 seleções disputaram 64 partidas, enquanto a edição de 2026 se ampliou para 48 seleções e 104 partidas, um aumento de 16 seleções e 40 jogos em relação à edição comparada anteriormente.

Esse crescimento se estendeu às premiações: a seleção italiana, campeã do mundo em 2006, recebeu cerca de 16 milhões de euros, enquanto o prêmio da seleção vencedora da edição de 2026 é de cerca de 44 milhões de euros, além da garantia de cerca de 11 milhões de euros a cada seleção pela participação e preparação, antes mesmo de disputar sua primeira partida.

Esse dinheiro também se reflete nas premiações dos jogadores. De acordo com os números apresentados no relatório, os jogadores da seleção espanhola concordaram em receber 45% do prêmio pago pela Fifa à federação campeã do torneio, de modo que a parte de cada jogador de uma lista de 26 nomes seria de cerca de 756 mil euros.

O quadro é diferente na comparação com 2006: os jogadores da Espanha receberiam 540 mil euros cada se tivessem conquistado o título naquela época, apesar de a seleção ter sido eliminada nas oitavas de final, enquanto os jogadores da Itália, campeã do torneio, receberam cerca de 250 mil euros cada.

Já a torcida, por sua vez, enfrentou um forte aumento no custo de comparecer aos jogos. Na Copa do Mundo de 2006, os ingressos mais baratos da fase de grupos partiam de 35 euros, enquanto os ingressos para a final em Berlim variavam entre 120 e 600 euros.

Na edição de 2026, a Fifa adotou um sistema de preços variáveis vinculado à partida, à categoria e ao momento da compra. Foram disponibilizados ingressos a 60 dólares para parte dos assentos destinados às torcidas das seleções classificadas, mas essa categoria permaneceu limitada em relação ao total de assentos disponíveis.

Fora das cotas determinadas, os preços dos ingressos para a final chegaram a vários milhares de dólares: alguns assentos oficiais passaram de 6.000 dólares, e outras categorias se aproximaram de 8.000 dólares. Esses preços não eram resultado de revenda, mas faziam parte dos valores oficiais oferecidos ao público.

Em comparação com 2006, quando o ingresso mais caro da final custava 600 euros, fica evidente a dimensão da mudança no custo de assistir ao maior evento do futebol, especialmente para os torcedores que desejam acompanhar suas seleções dentro do estádio.

Vinte anos de lucros: quem paga a conta do futebol moderno?

A comparação entre 2006 e 2026 revela um futebol que se tornou maior e mais difundido, com transferências gigantescas, camisas de várias categorias, ingressos com preços amplamente variáveis e premiações inéditas. Mas esses números não contam a história completa: o torcedor não paga apenas o preço da camisa ou do ingresso, mas também arca com os custos de viagem, hospedagem e deslocamento, e reorganiza a vida de acordo com um calendário de jogos cada vez mais sobrecarregado, em um momento em que os torneios se ampliam e aumentam os compromissos ligados a acompanhar o time.

Ainda assim, torcer não pode ser reduzido a cálculos financeiros. Há as horas de espera, as longas viagens, a tensão que antecede os jogos, a amargura das derrotas, a alegria das vitórias e a insistência em voltar às arquibancadas mesmo depois da decepção.

Esses detalhes não aparecem nos orçamentos dos clubes nem nos relatórios de premiações e receitas, mas representam uma parte essencial da relação que une o torcedor a seu time, uma relação que já existia antes que o valor das transferências chegasse a centenas de milhões e antes que os ingressos de alguns jogos ficassem mais caros do que orçamentos mensais inteiros.

Vinte anos depois, o futebol mudou em quase todos os seus detalhes econômicos e comerciais, mas a essência de torcer permaneceu a mesma. O torcedor continua comprando a camisa de seu time, tentando ir aos jogos, acompanhando os resultados e se apegando às suas cores, por mais que as circunstâncias mudem.

E enquanto clubes e federações seguem ampliando suas fontes de renda e quebrando recordes, permanece a pergunta mais importante: até que ponto o futebol pode aumentar seus lucros sem tornar seu público incapaz de arcar com o custo de acompanhá-lo?

No fim, o esporte pode conseguir multiplicar suas receitas, ampliar seus torneios e atrair investimentos maiores, mas todos esses números perdem grande parte do seu sentido se o torcedor que dá alma às partidas ficar impossibilitado de chegar às arquibancadas.