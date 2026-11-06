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Cesc Fabregas alertou o Como para não deixar a histórica vitória por 9 a 1 sobre o Lens, na Champions League, subir à cabeça. O treinador afirmou que, embora a noite de recorde tenha sido inesquecível, seus jogadores precisam voltar rapidamente as atenções para o próximo confronto contra a Inter, pela Serie A.

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Manter o foco após a goleada na Europa

Fabregas pediu aos jogadores que mantenham os pés no chão após uma impressionante vitória por 9 a 1 sobre o Lens na Champions League. Embora o mundo do futebol tenha se maravilhado com a eficiência implacável de sua equipe, o espanhol não demorou a apontar aspectos a melhorar. O ex-meio-campista de Arsenal e Barcelona está determinado a impedir que a euforia pelo desempenho na Europa prejudique a campanha no campeonato nacional. Com uma visita ao San Siro pela frente, Fabregas ressaltou a necessidade de recuperar as energias rapidamente.

“É justo aproveitar este momento porque o grupo merece, mas o futebol anda a uma velocidade incrível. Já disse aos jogadores que precisamos deixar o Lens para trás e pensar apenas na Inter. Um jogo muito difícil nos espera fora de casa contra os atuais campeões italianos; será muito exigente física e mentalmente”, disse Fabregas em entrevista à Gazzetta dello Sport.

“Temos pouco tempo, mas precisamos nos preparar da melhor maneira possível. O objetivo é ir a Milão para mostrar nossa verdadeira identidade. Será o nono jogo desta sequência entre uma pausa para jogos de seleções e a seguinte. Precisamos tentar terminá-la bem e aprender a virar a página.”

Consistência tática e profundidade do elenco

Apesar do placar impressionante na França, Fabregas insistiu que a abordagem fundamental da equipe não havia mudado desde a derrota anterior para o Feyenoord. Segundo ele, a diferença nos resultados muitas vezes se resume à eficiência nas finalizações, não a uma mudança de filosofia. O treinador demonstrou enorme orgulho pela forma como seus jogadores seguiram o plano de jogo até o apito final, continuando a pressionar e atacar mesmo quando o resultado já não deixava dúvidas.

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“Ninguém poderia esperar um 9 a 1, um placar que não existe no futebol; algo assim pode acontecer com você, no máximo, uma vez na vida”, explicou. “Tenho orgulho dos meus jogadores, os números são excelentes, mas estamos apenas no início da nossa trajetória na Champions League. Contra o Lens, tudo foi positivo e senti que os jogadores estavam empolgados; na Holanda, certamente cometemos erros, mas mostramos a mesma agressividade e atitude. Seguimos o plano de jogo, avançando constantemente e sempre fiéis à nossa ideia de jogo.”

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A ascensão dos jovens talentos

Um dos momentos mais emocionantes da noite na França foi o primeiro gol do jovem Matteo Papaccioli, de 18 anos. Formado nas categorias de base, ele percorreu um caminho difícil até chegar ao time principal, incluindo uma grave lesão no ligamento cruzado que o afastou por nove meses. Fabregas não conseguiu esconder o orgulho quando o adolescente marcou o nono gol, provocando uma comemoração eufórica à beira do campo que envolveu toda a comissão técnica.

“Estou muito feliz pelo Papa, todos nós estamos. Quando ele marcou para fazer 9 a 1, não consegui me conter e todos corremos até ele. Não foi uma falta de respeito, mas uma reação instintiva depois de tudo o que esse garoto passou. Papa começou a treinar conosco aos 16 anos, depois rompeu o ligamento cruzado e ficou nove meses afastado. Voltou recentemente e hoje teve a chance de marcar. É um garoto humilde e ambicioso; trabalha duro e mereceu tudo isso”, observou o treinador.

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Como enfrenta uma série de lesões

Apesar dos muitos gols marcados nas atuações recentes, o Como enfrenta uma série significativa de lesões. Atacantes importantes, entre eles Moise Kean e Rodriguez, estão indisponíveis, o que obriga Fabregas a contar com a profundidade do elenco. O treinador elogiou o esforço coletivo dos jogadores para superar essas ausências e manter o estilo ofensivo agressivo, mesmo sem cinco nomes experientes que normalmente liderariam o ataque.

“Quando faltam cinco grandes jogadores, todos os outros precisam dar algo a mais. Superamos a situação de emergência ajudando uns aos outros e jogando como equipe. Os jogadores entenderam a importância da partida e a encararam da maneira certa. Só posso agradecer a todos”, afirmou Fabregas.