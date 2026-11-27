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Unai Emery explicou por que Alejandro Garnacho não tem sido relacionado pelo Aston Villa recentemente e afirmou que a atitude do ponta continua exemplar. O treinador também procurou conter as especulações sobre uma possível saída do jovem em janeiro e destacou que seu foco está nos jogos.

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Emery explica ausência de Garnacho entre os relacionados

Emery falou sobre a situação de Garnacho, que tem ficado à margem do time principal nas últimas semanas. “Garnacho está treinando muito bem. A atitude dele é fantástica”, explicou o treinador em entrevista coletiva antes da partida.

“Ele teve dificuldades no início da temporada porque não estava em forma. Agora está. Está treinando bem, mas o time também vinha evoluindo e continua evoluindo. Quando ele não é relacionado, é porque também preciso escolher outros jogadores. Tenho respeito por ele, primeiro como pessoa e depois como jogador, mas é por isso que ele não está sendo relacionado. Só que o futebol pode mudar. Estamos disputando partidas, então vou precisar de jogadores. Neste momento ele não está sendo relacionado, mas está trabalhando bem. Ele está no nível que esperávamos dele no início”, disse.

Emery descarta falar sobre transferências em janeiro

A falta de minutos do talentoso ponta naturalmente gerou rumores de que ele poderia buscar uma saída do Villa Park quando a janela de transferências reabrir no ano novo. Emery, porém, evitou discutir a estratégia do clube para o período e preferiu concentrar as atenções nos desafios imediatos de sua equipe na Premier League.

Questionado sobre uma possível saída no meio da temporada, Emery respondeu: “Estamos em novembro. Claro que há uma janela de transferências em janeiro, mas não estamos pensando nela. Eu, especialmente, não estou. Não posso dizer como será a próxima janela de transferências. O clube cuida disso. Estou focado apenas em cada partida.”

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“Mas, repito, ele está muito, muito melhor, treinando todos os dias com uma atitude muito boa. Para mim, isso é muito importante, primeiro para ele e depois para nós. Então, é continuar, seguir em frente, como equipe e, no caso dele, como jogador, e veremos.” As declarações vieram depois de um período em que o ponta ficou de fora da lista de relacionados do Aston Villa contra o Galatasaray.

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Em busca de equilíbrio ofensivo em Portman Road

Além das questões individuais do elenco, Emery precisa encerrar uma sequência de seis jogos sem vitória em todas as competições enquanto o Villa se prepara para enfrentar o Ipswich Town. Embora a equipe tenha se mostrado difícil de vencer na liga, a falta de eficiência no ataque a fez perder pontos em partidas que antes poderia ter vencido.

“Estamos construindo nossa estrutura, tentando consolidar uma forma de jogar com a qual nos sintamos confortáveis. Tentamos dominar a posse de bola e nos sentir confortáveis com ela. Às vezes, falta produzir ofensivamente, mas acho que, nesta etapa, estamos nos sentindo bem. Agora que nos sentimos bem dessa forma, precisamos de algo mais no ataque”, observou Emery.

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Ao falar do adversário, acrescentou: “Gary O'Neil é um treinador experiente e bem-sucedido. É muito competitivo. Não me surpreende a forma como eles estão competindo, têm um bom estilo. Estão competindo muito bem. Em casa, sentem-se fortes e confiantes com o apoio da torcida. Taticamente, têm uma estrutura muito boa. Tenho enorme respeito por O'Neil.”