Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), divulgou um novo comunicado poucas horas depois de a entidade anunciar a desistência do projeto FIFA Forward Enterprise, numa tentativa de reafirmar a continuidade da abordagem de "unidade" dentro do futebol mundial, após a ampla onda de rejeição enfrentada por seu polêmico plano.

Infantino havia proposto o projeto de criação de uma nova entidade comercial com o nome de FIFA Forward Enterprise, que passaria a gerir as competições e os direitos comerciais da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, com a possibilidade de venda de uma fatia de até 20% a investidores do setor privado.

A medida provocou amplas objeções, especialmente no continente europeu, depois que as 55 federações nacionais filiadas à União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) anunciaram sua rejeição ao projeto e ameaçaram boicotar os torneios da Fifa caso houvesse avanço em sua implementação.

A Confederação Asiática de Futebol e a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) também se juntaram à lista de opositores, num momento em que se intensificaram as críticas à forma como o projeto foi apresentado, devido à ausência de consultas prévias com as confederações continentais antes de seu anúncio.

Um dos pontos mais controversos do projeto proposto era o plano de venda de uma fatia da nova entidade a investidores do setor privado, com o nome da empresa "Thrive Eternal", fundada por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do presidente americano Donald Trump, sendo associado como um dos possíveis investidores.

Após o aumento das pressões, Infantino anunciou a retirada oficial do projeto, afirmando que a proposta não seguirá adiante em razão do estado de divisão que provocou dentro do futebol mundial.

Em seguida, o presidente da Fifa publicou uma mensagem em sua conta na plataforma "Instagram", na qual elogiou o que descreveu como o sucesso da Copa do Mundo de 2026 e sua capacidade de reunir povos e culturas diferentes, e disse: "A Copa do Mundo de 2026 reuniu mais pessoas, culturas e comunidades do que em qualquer outro momento, e mostrou a verdadeira força do belo jogo".

E acrescentou Infantino: "O futebol fala todas as línguas e pertence a todos, e por isso sempre acreditei em sua capacidade única de unir as pessoas, inspirar esperança e criar oportunidades".