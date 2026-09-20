Encerraram-se as 7 primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, em meio a uma emoção futebolística intensa e a mudanças técnicas marcantes que impuseram uma nova realidade ao mapa da competição.

O Barcelona impôs domínio absoluto na liderança graças a uma ferocidade ofensiva avassaladora e a um início sem tropeços, enquanto uma forte preocupação tomou conta dos corredores do Real Madrid, após uma série de atuações vacilantes e uma hemorragia aguda de pontos, especialmente longe de casa.

Do outro lado da tabela de classificação, o início da temporada não ficou isento de tensão, com a luta pela permanência esquentando cedo entre os clubes da parte de baixo, que se viram diante de um cenário complicado para escapar da zona de rebaixamento, com pontuações próximas e confrontos difíceis.

O brilho do Barcelona e o aproveitamento máximo

O Barcelona apresentou um começo histórico nas sete primeiras rodadas, conseguindo somar o aproveitamento máximo, com 21 pontos em 7 vitórias consecutivas, ostentando um poder ofensivo demolidor.

E o Blaugrana não se contentou em conquistar os três pontos em cada partida, mas registrou um alto índice de gols, chegando a 31 gols por meio de goleadas amplas, a maior delas a vitória arrasadora sobre o Racing Santander pelo placar de (7-2).

Esse brilho se deve à estabilidade tática e à pressão alta contínua exercida pela equipe, o que confundiu todos os adversários e deixou as linhas de defesa das outras equipes incapazes de conter a variada onda ofensiva do Barça.

A oscilação do Real Madrid e o dilema evidente

Em contrapartida, o Real Madrid passa por um estado de clara oscilação e instabilidade técnica no início da atual temporada.

Apesar de algumas grandes vitórias em casa ou por margens estreitas, como a difícil vitória diante do Elche (3-2) fora de casa, o verdadeiro dilema se materializou na atuação da equipe fora do seu estádio "Santiago Bernabéu", que costuma levantar pontos de interrogação.

A equipe demonstrou uma incapacidade evidente na construção do jogo, com falta de soluções táticas e de solidez defensiva diante das equipes que se apoiam em uma alta organização.

O Merengue sofreu uma derrota amarga no dérbi da capital diante do Atlético de Madrid, além do tropeço diante do Real Betis e da perda de pontos preciosos que o deixaram atrás do líder Barcelona por uma diferença de 6 pontos completos, ocupando a quarta colocação, o que abriu espaço para questionamentos sobre o sucesso do sistema atual.

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A explosão de Mourinho após um período de calmaria

O treinador José Mourinho tentou manter a calma desde o início de sua segunda era como técnico do Real Madrid no começo desta temporada, procurando afastar as pressões da imprensa de seus jogadores.

No entanto, os acontecimentos recentes e o resultado duro no dérbi de Madrid diante do Atlético fizeram explodir o vulcão da raiva do treinador português, resgatando na memória a figura do "Mourinho revoltado" que o acompanhou ao longo de toda a sua carreira como técnico.

Após o dérbi, Mourinho foi à coletiva de imprensa atacando as decisões da equipe de arbitragem e dos responsáveis pela tecnologia de vídeo, explicando com imagens e lances o que considerou erros determinantes que mudaram o rumo do dérbi e confiscaram os direitos de sua equipe.

Ele afirmou que sua equipe foi vítima de uma injustiça evidente que afetou diretamente o desenrolar da partida e o resultado final, disparando mensagens explosivas que incluíram o caso Negreira e outros dossiês polêmicos.

A polêmica na arbitragem: cena habitual em LaLiga

As sete primeiras rodadas não ficaram isentas da polêmica arbitral, que ganhou as manchetes dos jornais nesta temporada.

A maior parte das discussões se concentrou nas decisões relativas à tecnologia do árbitro assistente de vídeo.

E o mais recente desses episódios foi o que se viu na partida do dérbi diante do Atlético, quando o Real Madrid pediu a expulsão de jogadores do Atlético de Madrid no primeiro tempo, sem sucesso.

Outras partidas do Real Madrid, assim como do Barcelona, como o confronto contra o Sevilla, e até de equipes do meio da tabela, também tiveram lances de arbitragem que geraram grande polêmica.

A luta pela permanência esquenta cedo

Na parte de baixo da tabela de classificação, os contornos da luta pelo sofrimento começaram a se formar cedo entre vários clubes que sofrem com a escassez de recursos técnicos e com a hemorragia contínua de pontos.

Os clubes da parte de baixo enfrentam enormes dificuldades para melhorar seus resultados, não tendo conseguido conquistar vitórias para se afastar das zonas de perigo.

Fecha a classificação o Málaga com apenas 3 pontos, de 3 empates e 4 derrotas, precedido pelo Valencia (4 pontos), Elche e Levante (5 pontos) e, em seguida, Racing, Espanyol e Celta de Vigo (7 pontos).





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O brilho de Raphinha e Yamal, e Vinícius que se esconde atrás das cortinas

O ataque do Barcelona vive uma era radiante com a atuação marcante do brasileiro Raphinha, que passa por suas melhores fases de artilharia, marcando hat-tricks e dando assistências decisivas, ao lado do talento Lamine Yamal, que continuou a fazer a diferença com suas habilidades e passes-chave, além da grande prontidão dos recém-chegados e concorrentes no setor ofensivo, como Karim Adeyemi, Anthony Gordon e Gabriel Jesus.

Já no Real Madrid, o ataque passa por um estado de oscilação sem precedentes; Vinícius Júnior registra uma queda notável no índice de eficiência e um mau posicionamento, enquanto os níveis de Kylian Mbappé e Jude Bellingham oscilam entre partidas individuais destacadas e outras nas quais a influência desaparece por completo, em meio a tentativas insuficientes de Brahim Díaz, Arda Güler e dos recém-chegados, como Diomande, de encontrar o caminho do brilho.

A disputa dos artilheiros em LaLiga

As sete primeiras rodadas acenderam a disputa pela liderança da lista de artilheiros do Campeonato Espanhol nesta temporada.

O brasileiro Raphinha lidera o cenário ofensivo ao ocupar o topo da lista com um saldo de 12 gols, seguido por Sergio Camello, jogador do Rayo Vallecano, e por Kylian Mbappé e Yamal, com 7 gols cada um.