Sua velocidade não foi fruto do acaso ou apenas resultado de treinos árduos nas academias, mas sim uma receita secreta vinda da cozinha nigeriana. Foi assim que o astro alemão Karim Adeyemi revelou o verdadeiro segredo por trás do fato de ser o jogador mais rápido do Campeonato Alemão.

Tudo tem uma explicação, até mesmo a velocidade extraordinária de um jogador de futebol. E, após seu gol lendário com a camisa do Borussia Dortmund contra o Chelsea pela Liga dos Campeões, em fevereiro de 2023, Adeyemi decidiu revelar a origem de sua força.

O atacante, que tinha apenas 21 anos na época e detinha o recorde de maior velocidade da Bundesliga, não atribuiu o mérito a um programa físico complexo, mas sim aos genes de seu pai nigeriano e a um prato tradicional que aprendeu com suas raízes familiares.

E, em uma entrevista instigante divulgada pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo" após a partida, Adeyemi soltou uma surpresa ao atribuir sua incrível capacidade de corrida a um prato chamado "fufu", conhecido localmente como "akpu".

E o "fufu" não é apenas uma refeição comum, mas sim um prato africano fundamental e sagrado na dieta nigeriana. Trata-se de uma massa macia, espessa e extremamente elástica, feita exclusivamente de mandioca fermentada e cozida, que confere ao corpo uma energia imensa e duradoura.

Esse "combustível nigeriano" é o que fez Adeyemi atingir velocidades alucinantes, que variaram entre 36,6 e 36,7 quilômetros por hora em partidas oficiais, com algumas medições registrando picos de velocidade ainda mais altos, transformando-o de um simples talento veloz em um foguete humano impossível de parar.

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