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"O Fufu" cria um foguete: a velocidade sobre-humana de Ademi revela um curioso prato nigeriano

K. Adeyemi
Barcelona
Barcelona x Racing Santander
Racing Santander
La Liga
Alemanha
Espanha

O segredo oculto na vida do craque do Barcelona

Sua velocidade não foi fruto do acaso ou apenas resultado de treinos árduos nas academias, mas sim uma receita secreta vinda da cozinha nigeriana. Foi assim que o astro alemão Karim Adeyemi revelou o verdadeiro segredo por trás do fato de ser o jogador mais rápido do Campeonato Alemão.

Tudo tem uma explicação, até mesmo a velocidade extraordinária de um jogador de futebol. E, após seu gol lendário com a camisa do Borussia Dortmund contra o Chelsea pela Liga dos Campeões, em fevereiro de 2023, Adeyemi decidiu revelar a origem de sua força.

O atacante, que tinha apenas 21 anos na época e detinha o recorde de maior velocidade da Bundesliga, não atribuiu o mérito a um programa físico complexo, mas sim aos genes de seu pai nigeriano e a um prato tradicional que aprendeu com suas raízes familiares.

E, em uma entrevista instigante divulgada pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo" após a partida, Adeyemi soltou uma surpresa ao atribuir sua incrível capacidade de corrida a um prato chamado "fufu", conhecido localmente como "akpu".

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E o "fufu" não é apenas uma refeição comum, mas sim um prato africano fundamental e sagrado na dieta nigeriana. Trata-se de uma massa macia, espessa e extremamente elástica, feita exclusivamente de mandioca fermentada e cozida, que confere ao corpo uma energia imensa e duradoura.

Esse "combustível nigeriano" é o que fez Adeyemi atingir velocidades alucinantes, que variaram entre 36,6 e 36,7 quilômetros por hora em partidas oficiais, com algumas medições registrando picos de velocidade ainda mais altos, transformando-o de um simples talento veloz em um foguete humano impossível de parar.

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