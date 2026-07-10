O Fortuna Sittard contrata seu terceiro reforço do verão, vindo do Club Brugge: “É uma sensação acolhedora e familiar”

O Fortuna Sittard reforçou seu elenco com a contratação de Siebe Wylin, conforme informou o clube por meio de seus canais oficiais. O zagueiro vem do Club Brugge e assinou um contrato de dois anos com o time da Eredivisie.

Wylin é um belga de 23 anos que atua principalmente na posição de lateral-direito. O jogador, que joga com o pé direito, passou pelas categorias de base do KSV Roeselare, do Club Brugge e do KV Oostende.

Em 2019, Wylin mudou-se do Club para o Oostende, onde permaneceu por cinco anos e fez sua estreia na primeira divisão. No total, ele disputou 47 partidas pelo clube.

Há dois anos, Wylin voltou ao Club Brugge, onde se tornou uma peça fundamental na segunda equipe. Após 49 partidas por essa equipe, ele parte agora, pela primeira vez, para o exterior, sem ter feito sua estreia na equipe principal do Blauw-Zwart.

“Com Siebe, contratamos um zagueiro talentoso que se encaixa perfeitamente no perfil que buscávamos”, afirma o diretor técnico Joris Mathijsen.

“Temos muita confiança em suas qualidades e estamos ansiosos para acompanhar seu desenvolvimento no Fortuna.” O próprio Wylin diz que suas primeiras impressões são “muito positivas”.

“É a primeira vez que embarco em uma aventura fora da Flandres Ocidental, então a sensação que o Fortuna me transmitiu foi muito importante para mim. Desde o primeiro contato, me senti acolhido e em casa aqui.”

“Estou ansioso para começar este novo capítulo e conhecer amanhã meus novos companheiros de equipe”, disse Wylin.

Wylin é a terceira contratação do verão do Fortuna, depois de Sven Simons (FC Eindhoven) e Lequincio Zeefuik (AZ, por empréstimo), clube que anunciou na quarta-feira a saída do jogador da seleção congolesa Samuel Bastien.

“A rescisão do contrato oferece tanto ao Fortuna quanto a Bastien a oportunidade de dar um novo passo”, informou o clube a respeito.