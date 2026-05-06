O Fortuna publica foto de Halilovic, que "desapareceu completamente": torcedores comentam em massa sobre sua aparência

O Fortuna Sittard publicou de repente uma foto de Alen Halilovic. O meio-campista croata não jogava pelo time de Limburgo desde 1º de fevereiro, mas está de volta.

Na terça-feira, o Fortuna disputou um amistoso contra o Geleen-Zuid, da quarta divisão. A partida terminou com uma vitória por 0 a 11, segundo uma publicação no X.

Halilovic começou esta temporada com uma lesão no tornozelo e, por isso, não pôde jogar nas primeiras treze partidas. Logo depois, ficou claro que ele não estava em forma o suficiente para jogar.

Halilovic foi então escalado três vezes como reserva em janeiro e fevereiro. Ele recebeu, respectivamente, um, oito e dois minutos de jogo do técnico Danny Buijs.

Em seguida, Halilovic desapareceu novamente. Desde 1º de fevereiro, ele não voltou a jogar pelo Fortuna. No último domingo, ele integrou a escalação pela primeira vez em dois meses.

Os torcedores do Fortuna Sittard viram a foto de Halilovic e estão dando suas opiniões sobre a aparência do jogador criativo. “Vejo que as tortas de Limburgo estão fazendo sucesso”, comenta alguém. Outro observa que o croata ganhou “uma barriguinha”.











