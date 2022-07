O forte arrependimento de Adriano Imperador por sair do Flamengo em 2010

Adriano tinha sido campeão do Brasileirão em 2009

Uma decisão tomada no ano de 2010 causa profundo arrependimento em Adriano Imperador. Na temporada anterior, o ex-atacante tinha sido campeão brasileiro com o Flamengo. Meses depois, Adriano optou por voltar a jogar na Itália, dessa vez com a camisa da Roma.

"Eu não deveria ter saído do Brasil e voltado para a Itália em 2010. Eu quis dar uma resposta pela maneira pela qual saí da Inter de Milão. O povo italiano é apaixonado por mim, fiquei com isso no coração e na mente. Queria voltar para retribuir esse carinho. Mas, infelizmente, aquilo não era mais para mim, minha cabeça estava no Brasil", disse Adriano em entrevista ao podcast "PodPah" nesta quinta-feira.

Depois que deixou o rubro-negro carioca, Adriano teve muitas dificuldades para retomar o alto nível. O Imperador atuou por Corinthians, Athletico-PR e Miami United. No entanto, o ex-atacante não conseguiu mais alcançar atuações de enorme destaque.

"Eu deveria ter estendido o meu contrato com o Flamengo. Não deveria ter saído. A Roma insistiu, acabei indo. Quando eu voltei (para o Brasil), o Ronaldo (Fenômeno) me ligou. Eu queria mesmo ir. Demorou um pouco, tinha que ver as coisas de contrato. Fiquei esperando e fui para o Corinthians, mas me machuquei logo no primeiro treino", lembrou Adriano, que chegou a ser campeão brasileiro com o Corinthians em 2011, mas teve uma passagem bastante apagada e conturbada no clube alvinegro.

Adriano também recordou o momento da aposentadoria dos gramados. O ex-jogador falou sobre as dores que sentia e como foi a decisão de encerrar a carreira como atleta.

"Não é porque não gosto de jogar bola. Eu não estava mais sentindo aquela vontade. Até hoje eu manco pelo meu tendão. Preferi me afastar. Sabia que iria ser dura a minha volta. Então, já que conquistei algumas coisas como jogador, já estava na hora de me afastar. Acho que a imprensa não iria entender se eu jogasse abaixo daquilo que eu sabia, querendo ou não, isso atrapalha, o tendão atrapalha muito. Quer saber, é melhor seguir minha vida", explicou.

"Muitas vezes (eu joguei com dor). As pessoas e a mídia não entendem que temos o lado humano. A gente sofre igual todo mundo. Se o atleta prefere dar um tempo ou parar é porque realmente sente algo que está incomodando. Tem que respeitar isso. Se deseja seguir de uma forma diferente a vida, ele tem que seguir. É difícil? É. Não é fácil largar, uma decisão difícil de se tomar", desabafou Adriano.