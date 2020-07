O Fluminense joga pelo empate contra o Botafogo na semifinal da Taça Rio?

Tricolor entra em campo no clássico com o Botafogo neste domingo (5), pela semifinal da Taça Rio

Assim como o Flamengo, o Fluminense entra em campo na tarde deste domingo (5), às 16h (de Brasília), no estádio Nilton , com a vantagem do empate para avançar à final da .

O time das Laranjeiras terminou em primeiro lugar no Grupo B na fase de classificação da Taça Rio, após empatar sem gols com o Macaé, na última rodada, e terá pela frente o clássico com o , segundo colocado do Grupo A.