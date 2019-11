O Flamengo já está classificado também para o Mundial de Clubes de 2021?

Rubro-Negro está garantido na edição, que terá novo formato e mais equipes participantes

Com a conquista da 2019, o garantiu não apenas a classificação ao deste ano, mas também para a edição da competição que será disputada em 2021.

Isso porque o campeonato, inicialmente chamado como "Super Mundial da Fifa", terá um formato diferente e será disputado por 24 equipes e no mês de junho.

Entenda como será o Mundial de 2021:

O Mundial de Clubes passará a ser disputado de quatro em quatro anos a partida de 2021. Serão oito representantes europeus e seis sul-americanos, além de três da África, Ásia e da Concacaf, e um da Oceania.

Os critérios dos representantes na competição serão definidos por suas devidas confederações. Na Conmebol, os dois campeões da Copa Libertadores e da (2019 e 2020) estarão garantidos. Os outros dois poderão sair por meio da reedição da Supercopa dos Campeões da Libertadores, na qual reuniria todas as equipes que já venceram o torneio, no entanto, a Fifa não vê com bons olhos essa possibilidade.

Então, os outros dois classificados sul-americanos devem ser os vice-campeões da Libertadores em 2019 e 2020.

Já na Europa, devem se classificar os campeões das quatro edições da e da .