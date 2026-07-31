Caiu o pano sobre a trajetória dos representantes da Kings League, o Oriente Médio e o Norte da África, com as equipes DR7, comandada pelo criador de conteúdo saudita Mafreh Asiri "Darbaha", e FWZ, comandada pelo criador de conteúdo kuwaitiano Fawaz Al-Shammari, na Copa do Mundo de Clubes da Kings League 2026, após a eliminação de ambos na rodada da última chance, na cidade italiana de Milão.

A equipe DR7 protagonizou uma das maiores surpresas do torneio ao eliminar o atual campeão Los Troncos na partida de abertura, antes de dar adeus à competição após a derrota para o campeão da Kings League brasileira, o DesimpaiN.

Já a FWZ encerrou sua trajetória após a derrota para o campeão da Kings League italiana, o Alpak FC, resultado que veio na sequência de sua marcante vitória sobre o gigante espanhol Porcinos na fase anterior.

Apesar do fim de suas trajetórias, as duas equipes apresentaram níveis competitivos que reafirmaram a capacidade dos clubes da Kings League da região do Oriente Médio e do Norte da África de rivalizar com a elite das equipes do torneio mundial.

As disputas da Copa do Mundo de Clubes da Kings League seguem em Milão com a realização das partidas das quartas de final, e o torneio será encerrado com os confrontos do Final Four amanhã, sábado.