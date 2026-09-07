O fim da era dos bilhões: como a Liga Roshn reorganizou as cartas do mercado da bola?

O mercado de transferências da Roshn Saudi League já não se parece com a imagem desenhada no verão de 2023, quando os clubes sauditas se transformaram em uma força de compra colossal e abriram suas portas para dezenas de estrelas mundiais com valores recordes. Após anos de gastos maciços, parece que o futebol saudita entrou em uma nova fase, cujo título mais marcante é a racionalização de despesas e a reorganização das prioridades, sem abrir mão da ambição ou da capacidade de fechar as grandes contratações.

O verão de 2026 revelou claramente essa mudança: os gastos dos clubes sauditas com transferências caíram para cerca de 407 milhões de dólares, uma redução de 26,3% em relação ao verão de 2025, tornando a atual temporada a de menor investimento desde o início do projeto de atração de estrelas.

Da compra de estrelas à identificação de necessidades

Nos primeiros anos do projeto, o nome do jogador e seu valor de marketing representavam um fator essencial nas movimentações sauditas, mas a equação mudou gradualmente. Os clubes passaram a se preocupar mais com a pergunta mais importante: será que a equipe realmente precisa desse jogador?

Essa transformação significa que reduzir os gastos não equivale necessariamente a uma queda na ambição, mas reflete o desejo de montar elencos mais equilibrados, diminuir contratações desnecessárias e tratar os contratos e salários como parte de um projeto de longo prazo.

Além disso, o foco passou a ser maior nos jogadores mais jovens, capazes de oferecer rendimento técnico por anos, em vez de depender fundamentalmente de grandes nomes que chegaram às etapas finais de suas carreiras.

Os bilhões recuam, mas as grandes contratações não desapareceram

O novo cenário não significa que a Roshn Saudi League tenha fechado seus cofres, mas sim que se tornou mais seletiva no uso de seu poder financeiro.

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O Al-Hilal, por exemplo, fechou a contratação do brasileiro Gabriel Martinelli, vindo do Arsenal por cerca de 65 milhões de euros, em uma das maiores negociações do verão, enquanto o clube continuou reforçando seu elenco com jogadores de alto nível.

A diferença é que, desta vez, a contratação se dá dentro de uma visão clara para a formação da equipe, e não apenas para acrescentar um novo nome mundial à lista de estrelas. Martinelli tem 25 anos, o que está em sintonia com a nova tendência de apostar em jogadores que possam representar um investimento esportivo de longo prazo.

E aqui surge a ideia mais importante: a Roshn Saudi League não parou de gastar, mas passou a ter mais cuidado com o lugar onde coloca seu dinheiro.

A saída das estrelas e o início de uma fase diferente

Por outro lado, o verão testemunhou a saída de vários grandes nomes que fizeram parte da imagem da liga nos últimos anos, como Karim Benzema, Riyad Mahrez e Fabinho, ao mesmo tempo em que diminuiu a dependência do modelo do jogador veterano de salário exorbitante.

E, em vez de compensar cada estrela que parte com um nome ainda maior, os clubes começaram a reavaliar suas necessidades, o que reflete a transição do projeto da fase de construção da imagem mundial da liga para uma fase mais ligada à sustentabilidade, à competitividade e ao desenvolvimento do produto local.

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Essa mudança também está ligada a um objetivo maior, que é dar aos jogadores sauditas mais espaço para se desenvolverem, depois que os últimos anos levantaram questionamentos sobre o quanto a intensidade das contratações estrangeiras afetava as oportunidades dos talentos locais.

A Roshn Saudi League redefine a força do mercado

A próxima fase não será medida pelo número de contratações ou pelo total de dinheiro que os clubes gastam, mas sim pela capacidade de transformar o investimento em equipes mais fortes, uma competição mais equilibrada e um maior valor de mercado para o campeonato.

Por isso, a redução na conta das transferências não pode ser interpretada como um recuo do projeto saudita, e sim como uma transição para uma fase mais madura; uma fase em que contratar um jogador de nível mundial deixa de ser um objetivo em si mesmo e passa a ser um meio para atender às necessidades da equipe e do projeto.

E enquanto os bilhões foram o título mais marcante da Roshn Saudi League no início do projeto de atração, parece que o novo título é a escolha inteligente: menos contratações, gastos mais precisos, idades mais jovens e necessidades definidas, mantendo a capacidade de quebrar a regra quando surge o jogador que realmente merece.

É, simplesmente, o fim da era do "quem paga mais?" e o início de uma nova era que pergunta: "quem sabe gastar melhor?"