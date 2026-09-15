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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

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O fim da era Baumann: Klopp detona sua primeira surpresa com uma decisão estrondosa

J. Klopp
M. ter Stegen
Alemanha
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Alemanha

Klopp nomeia Ter Stegen como goleiro titular da Alemanha

Jürgen Klopp não esperou muito tempo para deixar sua marca. Em sua primeira grande decisão como novo treinador da seleção alemã, Klopp resolveu a eterna polêmica em torno da posição de goleiro da Mannschaft e devolveu a confiança a um arqueiro que estava prestes a cair no esquecimento internacional.

O jornal alemão "Bild" revelou que Jürgen Klopp tomou sua decisão final: Marc-André ter Stegen, goleiro do Barcelona atualmente emprestado ao Ajax, será o novo titular da meta da seleção alemã.

Segundo os relatos, Klopp não se limitou à decisão administrativa, mas entrou em contato pessoalmente com o goleiro de 34 anos para transmitir-lhe sua total confiança e garantir que ele estará entre os convocados que serão anunciados na próxima quinta-feira.

Essa decisão representa o fim de uma longa e dolorosa jornada para ter Stegen, que ficou de fora da última Copa do Mundo por causa de uma lesão e passou mais de um ano inteiro longe da camisa da seleção.

Seu retorno terá um simbolismo especial, já que a partida de sua volta está marcada para o duelo de cúpula da Liga das Nações da Europa contra a Holanda, no dia 24 de setembro, em Amsterdã, cidade onde atualmente reside como goleiro do Ajax.

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O maior perdedor: Baumann fora dos planos

Por outro lado, parece que o maior perdedor com a chegada de Klopp é Oliver Baumann. Como confirmaram diversos meios de comunicação alemães, Klopp decidiu excluir totalmente o goleiro do Hoffenheim de seu grupo, depois de ele ter sido o reserva de Manuel Neuer por longos anos junto aos tetracampeões do mundo, encerrando assim um capítulo inteiro na história dos goleiros alemães.

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Atrás de ter Stegen, a disputa pela vaga de segundo e terceiro goleiro segue totalmente em aberto, com Jonas Urbig, o jovem goleiro do Bayern de Munique, e Alexander Nübel, goleiro do Beşiktaş, liderando a lista.

Finn Dahmen, goleiro do Augsburg, também tem uma boa chance de integrar a lista, enquanto se espera que Loris Karius desempenhe apenas um papel secundário, apesar de seu recente destaque com o Schalke e de sua antiga relação forte com Klopp no Liverpool.

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