Jürgen Klopp não esperou muito tempo para deixar sua marca. Em sua primeira grande decisão como novo treinador da seleção alemã, Klopp resolveu a eterna polêmica em torno da posição de goleiro da Mannschaft e devolveu a confiança a um arqueiro que estava prestes a cair no esquecimento internacional.

O jornal alemão "Bild" revelou que Jürgen Klopp tomou sua decisão final: Marc-André ter Stegen, goleiro do Barcelona atualmente emprestado ao Ajax, será o novo titular da meta da seleção alemã.

Segundo os relatos, Klopp não se limitou à decisão administrativa, mas entrou em contato pessoalmente com o goleiro de 34 anos para transmitir-lhe sua total confiança e garantir que ele estará entre os convocados que serão anunciados na próxima quinta-feira.

Essa decisão representa o fim de uma longa e dolorosa jornada para ter Stegen, que ficou de fora da última Copa do Mundo por causa de uma lesão e passou mais de um ano inteiro longe da camisa da seleção.

Seu retorno terá um simbolismo especial, já que a partida de sua volta está marcada para o duelo de cúpula da Liga das Nações da Europa contra a Holanda, no dia 24 de setembro, em Amsterdã, cidade onde atualmente reside como goleiro do Ajax.

O maior perdedor: Baumann fora dos planos

Por outro lado, parece que o maior perdedor com a chegada de Klopp é Oliver Baumann. Como confirmaram diversos meios de comunicação alemães, Klopp decidiu excluir totalmente o goleiro do Hoffenheim de seu grupo, depois de ele ter sido o reserva de Manuel Neuer por longos anos junto aos tetracampeões do mundo, encerrando assim um capítulo inteiro na história dos goleiros alemães.

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Atrás de ter Stegen, a disputa pela vaga de segundo e terceiro goleiro segue totalmente em aberto, com Jonas Urbig, o jovem goleiro do Bayern de Munique, e Alexander Nübel, goleiro do Beşiktaş, liderando a lista.

Finn Dahmen, goleiro do Augsburg, também tem uma boa chance de integrar a lista, enquanto se espera que Loris Karius desempenhe apenas um papel secundário, apesar de seu recente destaque com o Schalke e de sua antiga relação forte com Klopp no Liverpool.