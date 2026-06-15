O fim da carreira?.. Estrela espanhola é condenada a 8 anos de prisão por crimes sexuais

O Tribunal de Apelação de Valência proferiu uma sentença que condena o atacante espanhol Rafa Mir, jogador do Elche, a 8 anos e meio de prisão após ter sido considerado culpado por abuso sexual agravado, num caso cujos fatos remontam a setembro de 2024, quando o jogador integrava o elenco do Valência por empréstimo do Sevilha.

De acordo com o que foi divulgado pela imprensa espanhola nesta segunda-feira, a Quarta Seção do Tribunal de Apelação de Valência não aceitou as recomendações do Ministério Público, que havia solicitado uma pena de 10 anos e meio de prisão, e limitou-se a condenar Mir a 7 anos de prisão por abuso sexual, além de mais 18 meses por agressão e lesão corporal.

O tribunal confirmou que a sentença ainda pode ser apelada perante as instâncias judiciais superiores.

A sentença também determinou que o réu seja proibido de se aproximar da vítima a menos de 500 metros por um período de 10 anos, e que seja obrigado a pagar uma indenização de 14 mil euros por lesões físicas e 50 mil euros por danos psicológicos causados à vítima.