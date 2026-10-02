Enquanto o Marrocos segue em busca de novos talentos capazes de vestir a camisa da seleção marroquina no futuro, surgiu o nome de um jovem que escolheu iniciar sua trajetória internacional por uma porta diferente, numa decisão que traz de volta à tona a disputa das seleções pelos talentos com dupla nacionalidade.

O promissor atacante marroquino Qais El Mottaqui, filho de Mehdi Benatia, ex-capitão da seleção marroquina, decidiu representar a seleção francesa nas categorias de base, após ser oficialmente convocado nesta sexta-feira para a lista da seleção da França sub-15, em sua primeira aparição internacional em nível de seleções.

Qais El Mottaqui, nascido em 2012, atua nas categorias de base do Olympique de Marseille, da França, e vai disputar com a seleção da França sub-15 as competições do festival da Copa do Mundo dessa categoria, depois de ter escolhido, no início de sua jornada internacional, seguir um caminho diferente do de seu pai, que vestiu a camisa da seleção marroquina ao longo de uma destacada carreira internacional.

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Segundo relatos franceses, a escolha de Qais ocorre no contexto do interesse das federações nacionais pelos jovens talentos que possuem mais de uma opção em termos de nacionalidade esportiva, especialmente porque o jogador, nesta faixa etária, ainda pode mudar a seleção que representa no futuro de acordo com os regulamentos, antes de chegar à etapa de participação com a seleção principal.

A Federação Francesa de Futebol anunciou uma lista com 18 jogadores nascidos em 2012 para participar da primeira edição da Copa do Mundo e do festival sub-15, que será sediada pela capital do Azerbaijão, Baku, no período de 22 a 30 de outubro deste ano, com a participação de um grupo dos mais destacados talentos dessa faixa etária.

Embora a participação de Qais El Mottaqui com a seleção da França sub-15 não signifique o fechamento definitivo da porta para a possibilidade de representar o Marrocos no futuro, sua aparição com a camisa da França representa um início marcante para sua carreira internacional, especialmente por ser filho de um dos mais destacados zagueiros da seleção marroquina nos últimos anos, fazendo com que o nome da família volte a estar presente no cenário internacional, mas desta vez pela porta da França.