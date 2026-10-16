Elyaz Zidane, filho mais novo da lenda do futebol francês Zinedine Zidane, busca trilhar o próprio caminho nos gramados, longe das constantes comparações com o pai, afirmando que deseja construir sua carreira pessoal, apesar da pressão imposta por carregar o nome de um dos maiores jogadores da história do esporte.

Em entrevista ao jornal "Le Parisien", Elyaz disse que prefere usar o primeiro nome na camisa em vez do sobrenome, explicando: "No Real Betis, meu nome 'Elyaz' estava estampado na minha camisa. Quis manter essa tradição, sem qualquer intenção de me esconder atrás do meu nome verdadeiro".

E acrescentou: "O futebol sempre foi parte indissociável da nossa família e, como cresci nesse mundo desde pequeno, era natural que eu quisesse seguir os passos do meu pai, mas quero escrever a minha própria história".

O filho de Zidane reconheceu que ser filho de uma lenda do tamanho do pai tem aspectos positivos e outros mais difíceis, especialmente com as comparações constantes e o escrutínio maior sobre seu desempenho, afirmando: "Quando você é jovem, o mais importante é poder evoluir sem estar sob vigilância permanente, e isso foi um pouco difícil".

Elyaz ressaltou, porém, que tem orgulho do pai, que lhe deu muitos conselhos e sempre fez questão de apoiá-lo, apesar dos desafios impostos pela fama e pelo nome de família.

Aos 20 anos, Elyaz vive uma nova etapa na carreira após se juntar ao Estrela Vermelha de Belgrado, dizendo-se feliz por jogar em um clube tradicional que conta com grande apoio da torcida e afirmando que vê na transferência um passo correto na direção de suas ambições.

O jogador explicou que os anos de formação na Espanha moldaram sua bagagem futebolística, mas que também quis adquirir a mentalidade francesa, destacando que não deseja se impor pressões adicionais e prefere se concentrar no que apresenta dentro de campo.

Elyaz encerrou sua fala afirmando que seu objetivo atual é dar o melhor de si no Estrela Vermelha, evoluir continuamente e ajudar o time a vencer, deixando o restante dos passos de seu futuro em aberto, à mercê do que os próximos dias revelarão.