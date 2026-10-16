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O filho de Zidane abandona o manto do pai: quero escrever minha história com meu nome

Z. Zidane
Estrela Vermelha
Argélia
França
França
Sérvia
Argélia

Escolheu escrever seu nome na camisa

Elyaz Zidane, filho mais novo da lenda do futebol francês Zinedine Zidane, busca trilhar o próprio caminho nos gramados, longe das constantes comparações com o pai, afirmando que deseja construir sua carreira pessoal, apesar da pressão imposta por carregar o nome de um dos maiores jogadores da história do esporte.

Em entrevista ao jornal "Le Parisien", Elyaz disse que prefere usar o primeiro nome na camisa em vez do sobrenome, explicando: "No Real Betis, meu nome 'Elyaz' estava estampado na minha camisa. Quis manter essa tradição, sem qualquer intenção de me esconder atrás do meu nome verdadeiro".

E acrescentou: "O futebol sempre foi parte indissociável da nossa família e, como cresci nesse mundo desde pequeno, era natural que eu quisesse seguir os passos do meu pai, mas quero escrever a minha própria história".

O filho de Zidane reconheceu que ser filho de uma lenda do tamanho do pai tem aspectos positivos e outros mais difíceis, especialmente com as comparações constantes e o escrutínio maior sobre seu desempenho, afirmando: "Quando você é jovem, o mais importante é poder evoluir sem estar sob vigilância permanente, e isso foi um pouco difícil".

Elyaz ressaltou, porém, que tem orgulho do pai, que lhe deu muitos conselhos e sempre fez questão de apoiá-lo, apesar dos desafios impostos pela fama e pelo nome de família.

Aos 20 anos, Elyaz vive uma nova etapa na carreira após se juntar ao Estrela Vermelha de Belgrado, dizendo-se feliz por jogar em um clube tradicional que conta com grande apoio da torcida e afirmando que vê na transferência um passo correto na direção de suas ambições.

O jogador explicou que os anos de formação na Espanha moldaram sua bagagem futebolística, mas que também quis adquirir a mentalidade francesa, destacando que não deseja se impor pressões adicionais e prefere se concentrar no que apresenta dentro de campo.

Elyaz encerrou sua fala afirmando que seu objetivo atual é dar o melhor de si no Estrela Vermelha, evoluir continuamente e ajudar o time a vencer, deixando o restante dos passos de seu futuro em aberto, à mercê do que os próximos dias revelarão.

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