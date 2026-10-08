O filho de um dirigente do Bayern pode estrear em breve aqui? Curiosidades sobre o parceiro oculto do Bayern de Munique

O TSV Hartberg ainda não conquistou grandes títulos, mas o clube da Bundesliga do vilarejo de 6.687 habitantes no sudeste da Áustria é campeão em série em uma categoria: o número de patrocinadores na camisa. Já no verão de 2025, o uniforme coberto de anúncios chamou atenção também na Alemanha, e nesta temporada ele é "enfeitado" por 19 logos ao todo.

Com destaque na barriga, aparece a inscrição de "Profertil" com o complemento: "#1 Spermbooster". O produto da empresa Lenus Pharma é líder mundial no mercado de alimentos dietéticos para otimização da qualidade do esperma em homens com desejo não realizado de ter filhos. A fundadora e diretora-geral da Lenus Pharma é Brigitte Annerl, que desde 2017 também atua como presidente do TSV Hartberg.

A segunda figura-chave do clube se chama Erich Korherr. Em uma dupla função incomum, o homem de 59 anos comanda, por um lado, sua própria empresa de pintura e, por outro, cuida das transferências e do planejamento do elenco do TSV desde 2017, como presidente e diretor-geral. Em maio de 2026, a MUT Magazin reportou seu trabalho, e um perfil anexado deixa as prioridades bem claras. Lá está escrito: "Profissão: mestre pintor, comando da empresa Malerei Korherr em Greinbach, perto de Hartberg, com onze funcionários. Hobby: presidente do clube TSV Hartberg Fußball e diretor-geral da TSV Hartberg Spielbetriebs-GmbH."

Em pouquíssimo tempo, Annerl e Korherr levaram o clube da vila da terceira divisão à Bundesliga e o estabeleceram ali desde 2018 de maneira impressionante, apesar dos recursos financeiros limitados, da infraestrutura deficiente e do pouco interesse dos torcedores. Em 2020, o Hartberg alcançou pela primeira vez a classificação para a fase preliminar das competições europeias; em 2025, a final da Copa; e, na temporada passada, o TSV voltou a disputar o playoff do título. A ascensão foi acompanhada por críticas a déficits estruturais. Na pesquisa anônima da associação de jogadores VdF sobre o ambiente de trabalho, por exemplo, o Hartberg ficou no verão na última colocação entre todos os clubes da Bundesliga. Ao mesmo tempo, ao longo dos anos o TSV se transformou em uma espécie de parceiro oficioso do Bayern de Munique.

Bayern de Munique: Red&Gold e outros parceiros oficiosos

Junto com o clube da MLS Los Angeles FC, os bávaros administram a rede internacional Red&Gold Football para o desenvolvimento e o incentivo de jogadores da base. Também fazem parte do projeto o Racing Club de Montevideo (Uruguai), Jeju SK FC (Coreia do Sul), SD Aucas (Equador) e a academia Gambions Stars Africa (Gâmbia).

Além disso, há "alguns clubes com os quais mantemos uma relação muito boa com as pessoas envolvidas, sem que eles façam oficialmente parte da rede", explicou recentemente o chefe da base, Jochen Sauer, em entrevista à SPOX. "Por exemplo, o TSV Hartberg, na Áustria, ou o FC Arouca, em Portugal. Para ambos os clubes, enviamos jogadores que se desenvolveram muito bem lá."

Sauer, assim como o diretor esportivo Christoph Freund, trabalhou durante muito tempo no RB Salzburg e criou redes de contato no futebol austríaco. Agora, eles também usam esses contatos para alocar talentos de Munique em clubes austríacos — mesma língua, mesmo contexto cultural, distâncias curtas, portanto algo muito prático. No passado, o agora decadente Austria Klagenfurt serviu nesse sentido como parceiro oficioso. No futuro, esse papel deve ser assumido de forma planejada pelo Wacker Innsbruck, atualmente ainda na segunda divisão, do qual o LAFC detém 99% das participações de capital. No momento, porém, é sobretudo o TSV Hartberg que está em evidência.

Além dos bons contatos, simpatias pessoais também devem ajudar na cooperação. No citado perfil de Erich Korherr, por exemplo, também está escrito: "Clube favorito depois do TSV Hartberg: FC Bayern München. Jogador favorito: Harry Kane (FC Bayern München)."

IMAGO

Bayern de Munique e Hartberg? "Situação de ganha-ganha para todas as partes"

Desde 2023, talentos de Munique têm ido repetidamente para Hartberg. Angelo Brückner e Maximilian Henning ganharam rodagem por empréstimo. O goleiro Tom Ritzy Hülsmann se transferiu em definitivo para o TSV em 2025, se desenvolveu bem e neste verão seguiu para o Stade Reims, da França, por 2,5 milhões de euros. No Bayern de Munique, já é uma estratégia há muito tempo lucrar no longo prazo justamente com transferências desse tipo graças a percentuais de revenda e, com isso, gerar um fluxo constante de receitas.

Em fevereiro, Tom Starke, coordenador de goleiros do campus do Bayern, apareceu em um jogo em casa na Profertil Arena, em Hartberg. Em entrevista à Sky à beira do gramado, Starke falou em uma "situação de ganha-ganha para todas as partes". O Hartberg consegue jogadores bem formados por pouco dinheiro, e o Bayern de Munique pode testá-los em uma liga decente e colocá-los na vitrine. Outros talentos do Bayern vão para Hartberg? "Já estamos trabalhando para colocar os próximos no pipeline", disse Starke na ocasião.

Neste verão, Magnus Dalpiaz entrou pelo pipeline. Na temporada passada, o lateral-esquerdo de 19 anos ainda atuava por empréstimo na equipe reserva do Milan, e agora ganha rodagem em Hartberg.

IMAGO

TSV Hartberg aposta em filhos de personalidades famosas do esporte

Dalpiaz é filho do goleiro recordista da seleção austríaca de hóquei no gelo Claus Dalpiaz. Assim, ele combina perfeitamente com o Hartberg não apenas por causa de seu passado em Munique, mas também por causa de seu DNA. Curiosamente, no TSV se reuniu toda uma fileira de filhos de personalidades famosas do esporte.

Nome certo na zaga, Konstantin Schopp é filho do atual técnico do TSV, Markus Schopp, que já atuou na Bundesliga pelo Hamburger SV. Também estão no elenco: Nikolaus Feldhofer, filho do ex-jogador da seleção austríaca Ferdinand Feldhofer, e Lukas Fridrikas, filho da ex-campeã mundial de handebol Ausra Fridrikas. Além deles, também está ali Simon Freund. Tem 21 anos, é defensor e filho do diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund. De certa forma, o círculo se fecha aqui.

Simon Freund jogou por último no SV Seekirchen, da terceira divisão austríaca, antes de assinar com o Hartberg no verão após um período de testes. "Papai disse que está muito orgulhoso de mim", declarou ele na ocasião ao Kronen Zeitung. "Claro que ele também me ajudou um pouco e cuidou do contrato. Eu mesmo não tenho empresário." Até agora, Freund jogou apenas pela equipe reserva do Hartberg, da terceira divisão. Na última partida antes da pausa para a data Fifa, ele esteve pela primeira vez no elenco profissional, mas não entrou em campo. Talvez a estreia venha em breve.