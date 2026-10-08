O filho de um dirigente do Bayern pode estrear em breve aqui? Curiosidades sobre o parceiro disfarçado do Bayern de Munique

O TSV Hartberg ainda não conquistou grandes títulos, mas há uma categoria em que o clube da Bundesliga vindo do vilarejo de 6.687 habitantes no sudeste da Áustria é vencedor em série: o número de patrocinadores na camisa. Já no verão de 2025, o uniforme abarrotado chamou atenção até na Alemanha, e nesta temporada ele é "decorado" por um total de 19 logos.

Com destaque especial na barriga, aparece a inscrição de "Profertil" com o complemento: "#1 Spermbooster". O produto da empresa Lenus Pharma é líder mundial no mercado de alimentos dietéticos voltados à otimização da qualidade do esperma em homens com desejo não realizado de ter filhos. A fundadora e diretora-geral da Lenus Pharma é Brigitte Annerl, que desde 2017 também atua como presidente do TSV Hartberg.

A segunda figura-chave do clube se chama Erich Korherr. Em uma dupla função incomum, o homem de 59 anos comanda, por um lado, sua própria empresa de pintura e, por outro, cuida das transferências e do planejamento do elenco do TSV desde 2017 como presidente e diretor-geral. Em maio de 2026, a MUT Magazin falou sobre seu trabalho, e um perfil anexado deixa as prioridades bem claras. Lá se lê: "Profissão: mestre pintor, direção da empresa Malerei Korherr em Greinbach, perto de Hartberg, com onze funcionários. Hobby: presidente do clube TSV Hartberg Fußball e diretor-geral da TSV Hartberg Spielbetriebs-GmbH."

Em pouquíssimo tempo, Annerl e Korherr levaram o clube da aldeia da terceira divisão até a Bundesliga e o estabeleceram por lá desde 2018 de maneira impressionante, apesar dos recursos financeiros limitados, da infraestrutura deficiente e do baixo interesse dos torcedores. Em 2020, o Hartberg alcançou pela primeira vez a classificação para a Europa, em 2025 chegou à final da Copa e, na temporada passada, o TSV voltou a disputar o playoff do título. A ascensão foi acompanhada por críticas a deficiências estruturais. Na pesquisa anônima da associação de jogadores VdF sobre o ambiente de trabalho, por exemplo, o Hartberg terminou o verão na última colocação entre todos os clubes da Bundesliga. Ao mesmo tempo, ao longo dos anos o TSV se desenvolveu como uma espécie de parceiro encoberto do Bayern de Munique.

Bayern de Munique: Red&Gold - e outros parceiros encobertos

Junto com o clube da MLS Los Angeles FC, o time de Munique opera a rede internacional Red&Gold Football para o desenvolvimento e o fomento de jogadores de base. Também fazem parte do projeto o Racing Club de Montevideo (Uruguai), o Jeju SK FC (Coreia do Sul), o SD Aucas (Equador) e a academia Gambions Stars Africa (Gâmbia).

Além disso, há "alguns clubes com os quais mantemos uma relação muito boa com as pessoas que os comandam, sem que eles façam oficialmente parte da rede", explicou recentemente o chefe da base, Jochen Sauer, em entrevista à SPOX. "Por exemplo, o TSV Hartberg, na Áustria, ou o FC Arouca, em Portugal. Cedemos jogadores a ambos os clubes, e eles se desenvolveram muito bem lá."

Sauer, assim como o diretor esportivo Christoph Freund, trabalhou durante muito tempo no RB Salzburg e criou redes de contato no futebol austríaco. Agora, eles também usam esses contatos para encaixar talentos de Munique em clubes austríacos, mesma língua, mesmo contexto cultural, distâncias curtas, portanto algo bastante prático. No passado, o Austria Klagenfurt, hoje em queda, serviu nesse sentido como parceiro encoberto. No futuro, esse papel deverá ser assumido conforme o planejado pelo Wacker Innsbruck, atualmente ainda na segunda divisão, do qual o LAFC detém 99% das cotas de capital. No momento, porém, é sobretudo o TSV Hartberg que está em evidência.

Além dos bons contatos, simpatias pessoais também devem ajudar na colaboração. Isso porque, no perfil citado de Erich Korherr, também está escrito: "Clube favorito depois do TSV Hartberg: Bayern de Munique. Jogador favorito: Harry Kane (Bayern de Munique)."

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Bayern de Munique e Hartberg? "Situação ganha-ganha para todas as partes"

Desde 2023, talentos de Munique vêm chegando repetidamente a Hartberg. Angelo Brückner e Maximilian Henning ganharam minutos por empréstimo. O goleiro Tom Ritzy Hülsmann se transferiu em definitivo para o TSV em 2025, se desenvolveu bem e neste verão se mudou por 2,5 milhões de euros para o Stade Reims, da França. No Bayern de Munique, já é estratégia há muito tempo lucrar a longo prazo justamente com transferências desse tipo graças a participações em revendas e, assim, gerar um fluxo constante de receitas.

Em fevereiro, Tom Starke, coordenador de goleiros do campus do clube de Munique, apareceu em um jogo em casa na Profertil Arena, em Hartberg. Em entrevista à Sky à beira do campo, Starke falou em uma "situação ganha-ganha para todas as partes". O Hartberg recebe por pouco dinheiro jogadores bem treinados, e o Bayern de Munique pode testá-los em uma liga decente e colocá-los em vitrine. Se mais talentos do Bayern de Munique vão se transferir para o Hartberg? "Já estamos trabalhando para colocar os próximos na linha de produção", disse Starke na ocasião.

Neste verão, foi Magnus Dalpiaz quem passou pela linha de produção. Na temporada passada, o lateral-esquerdo de 19 anos ainda jogava por empréstimo pela equipe reserva do Milan, e agora ganha rodagem em Hartberg.

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TSV Hartberg aposta em filhos de personalidades famosas do esporte

Dalpiaz é filho do goleiro recordista da seleção austríaca de hóquei no gelo, Claus Dalpiaz. Assim, ele se encaixa perfeitamente no Hartberg não só por causa do seu passado em Munique, mas também por causa do seu DNA. Curiosamente, no TSV se reuniu uma verdadeira fileira de filhos de personalidades famosas do esporte.

Titular na zaga está Konstantin Schopp, filho do atual técnico do TSV, Markus Schopp (que um dia atuou na Bundesliga pelo Hamburger SV). Também estão no elenco: Nikolaus Feldhofer (filho do ex-jogador da seleção austríaca Ferdinand Feldhofer) e Lukas Fridrikas (filho da ex-campeã mundial de handebol Ausra Fridrikas). Além deles: Simon Freund. Tem 21 anos, é defensor e filho do diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund. De certa forma, o ciclo se fecha aqui.

Simon Freund atuou por último no SV Seekirchen, da terceira divisão austríaca, antes de assinar com o Hartberg no verão após um período de testes. "Papai disse que está muito orgulhoso de mim", contou ele na época ao Kronen Zeitung. "Claro que ele também me ajudou um pouco e cuidou do contrato. Eu mesmo não tenho empresário." Até agora, Freund atuou apenas pela equipe reserva do Hartberg, da terceira divisão. Na última partida antes da pausa para os jogos de seleções, ele esteve pela primeira vez no elenco profissional, mas não entrou em campo. Talvez a estreia esteja próxima.