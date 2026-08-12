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O filho de Cruyff volta às suas raízes: Xavi assume como técnico da seleção holandesa com contrato de longa duração

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Os Países Baixos surrupiam ex-capitão do Barcelona

Em um movimento surpreendente que vai redesenhar o mapa do futebol europeu, a Federação Holandesa de Futebol anunciou a contratação do espanhol Xavi Hernández como novo diretor técnico da seleção da Holanda.

O ídolo do Barcelona, de 46 anos, assumirá a função como sucessor de Ronald Koeman, após chegar a um acordo oficial com a Federação Holandesa de Futebol que se estende até a Copa do Mundo de 2030.

Em sua primeira declaração após a assinatura, Xavi afirmou: "É uma grande honra me tornar treinador da seleção holandesa". 

E acrescentou: "Como um dos formados na academia do Barcelona, e profundamente influenciado por figuras como Johan Cruyff e Rinus Michels, sinto uma ligação especial com o futebol holandês".

O ex-astro espanhol, e ex-diretor técnico do Barcelona, prosseguiu: "Pode-se dizer que eu sou, de certa forma, um filho do futebol holandês".

A contratação de Xavi vem para abrir uma nova página na história da seleção laranja, com a Federação Holandesa apostando em sua filosofia de jogo próxima à escola do futebol total para levar a Holanda de volta aos pódios de títulos.

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