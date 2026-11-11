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O FIFA alertou com sua antiga profecia. Tebas: o futebol está diante de uma encruzilhada perigosa

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Javier Tebas, presidente da LaLiga, alertou para os riscos crescentes que enfrentam as competições nacionais de futebol, considerando que as repercussões de algumas decisões e instituições do futebol já não são apenas uma ameaça potencial, mas se tornaram uma realidade que o esporte já vive.

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De acordo com o site do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, Tebas afirmou durante sua participação no Social Football Summit, na cidade de Turim: "Não estamos diante de uma ameaça às nossas competições nacionais; na verdade, já estamos vivendo o perigo". Ele enfatizou a necessidade de as grandes ligas olharem para o futuro, em vez de se concentrarem em ganhos de curto prazo.

O presidente da LaLiga explicou que o pensamento deve se estender ao médio e longo prazo, destacando a necessidade de estudar os impactos futuros das competições recém-criadas, e citou como exemplo o Mundial de Clubes, questionando quais serão seus reflexos sobre o futebol dentro de cinco ou seis anos.

Tebas apontou que os clubes que não disputam as competições europeias são os mais prejudicados pelas mudanças que o sistema do futebol vem passando, recordando a batalha travada durante a temporada 2018-2019 em torno da reformulação da Liga dos Campeões da Europa.

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Ele revelou que a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e a Associação de Clubes Europeus tentaram, na ocasião, promover alterações na Liga dos Campeões, de forma semelhante à proposta apresentada pelo projeto da Superliga Europeia, afirmando que aquele confronto foi importante e terminou com a vitória das partes contrárias à mudança proposta.

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Ao esclarecer a posição do Campeonato Espanhol, Tebas criticou a atuação de algumas instituições do futebol, dizendo: "Não tememos declarar que algumas instituições agem de forma a prejudicar essa indústria. A FIFA precisa mudar". Ele acrescentou que a Europa reúne mais de 60 mil jogadores profissionais, enquanto toda a indústria do futebol gira em torno de apenas 20 clubes, o que coloca os demais clubes e jogadores diante de um perigo real.

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O presidente da LaLiga abordou os múltiplos interesses econômicos ligados às competições, enfatizando a necessidade de proteger toda a competição, em vez de privilegiar os interesses de determinados clubes, explicando: "Muitas vezes, os interesses da competição não coincidem com os interesses de alguns clubes, e precisamos trabalhar para mudar essa tendência".

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Tebas demonstrou otimismo quanto à possibilidade de vencer essa batalha, relembrando seus alertas de dez anos atrás, quando alguns o chamaram de pessimista por causa de suas previsões sobre o que o futebol se tornaria atualmente, considerando que os desenvolvimentos atuais confirmam a validade de seus temores anteriores.

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Ele encerrou sua fala apontando o domínio das federações internacional e europeia sobre a gestão do esporte, dizendo: "A UEFA e a FIFA possuem um monopólio, e eu respeito esse monopólio desde que suas decisões sejam livres, transparentes e voltadas para o interesse de preservar a integridade do futebol europeu".

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