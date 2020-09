O fico de Neymar: de insatisfeito a ‘filho’ do presidente do PSG

Craque brasileiro abre mão para já da tão sonhada transferência para o Barcelona e reforça papel de líder no clube francês

Depois de várias tentativas frustradas de ser negociado, quase sempre tendo como alvo um retorno ao , Neymar resolveu começar a quarta temporada no clube francês falando abertamente em permanecer e fazer história no PSG. A postura pode até ter surpreendido alguns, mas tem sido moldada e fortalecida há meses. Aos 28 anos, é um jogador diferente.

Vice-campeão europeu de 2019/20, o craque brasileiro assumiu um papel de líder - dentro e fora de campo - ainda em meados do ano passado, sobretudo depois de conversas com o “irmão mais velho” Thiago Silva e conselhos à distância do amigo de longa data Daniel Alves.

Internamente no PSG, mesmo não nutrindo uma boa relação com o diretor e compatriota Leonardo, com quem chegou a ter um embate público no fim da temporada passada na esperança de rumar ao Barça, Neymar nunca esteve tão próximo de quem, de fato, tem a palavra decisiva, o presidente Nasser Al-Khelaifi.

No dia a dia, Nasser costuma chamar Neymar de “filho”, numa clara demonstração de carinho e afeto. Em Lisboa, durante a final da 8 da Liga dos Campeões, o dirigente de origem catari foi visto constantemente com o pai de Neymar em eventos privados e restaurantes. O clima é bom.

“Nunca houve um problema muito sério com o Nasser, nem mesmo quando o Neymar tentou sair. O presidente sempre soube controlar a situação. Agora, verdade seja dita, eles ficaram mais unidos nos últimos meses”, revelou uma pessoa próxima ao camisa 10 do time parisiense, à Goal.

Além da maturidade e da influência dos vários relacionamentos de peso nos bastidores, o craque brasileiro se vê mais dentro do que fora do porque sabe que uma transferência hoje é praticamente inviável. Prestes a perder Lionel Messi, o Barcelona, por exemplo, não tem condições financeiras para atacar o mercado com força.

Contratado por 222 milhões de euros em agosto de 2017, Neymar, vale lembrar, tem contrato até junho de 2022 com o clube francês. Não há multa rescisória no vínculo.