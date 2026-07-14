O Feyenoord vende Timon Wellenreuther ao VfL Wolfsburg por um valor surpreendentemente baixo

O Feyenoord e o VfL Wolfsburg chegaram a um acordo sobre a transferência de Timon Wellenreuther, segundo informou o especialista em mercado de transferências Florian Plettenberg, da Sky Sport. O clube de Roterdã ficará com um milhão de euros com a venda do goleiro.

A saída de Wellenreuther não foi, de forma alguma, uma surpresa. Apesar de seu contrato, válido até meados de 2027, o alemão manifestou o desejo de enfrentar um novo desafio, e o Wolfsburg se manifestou rapidamente.

Wellenreuther foi emprestado pelo Anderlecht ao Feyenoord em 2022, e o clube holandês o contratou definitivamente uma temporada depois, por um milhão de euros, do clube belga de ponta.

No Feyenoord, Wellenreuther era inicialmente o segundo goleiro, mas o goleiro impressionou e acabou tirando Justin Bijlow, crioulo do clube, da equipe titular.

O goleiro de Karlsruhe acabou disputando 125 partidas oficiais pelo Feyenoord, conquistando um título nacional, a Copa da KNVB e a Taça Johan Cruijff.

Wellenreuther assinou contrato até meados de 2029 com o Wolfsburg, que disputa a 2. Bundesliga e onde se tornará o novo goleiro titular. Kamil Grabara, o atual goleiro titular, pretende sair e tem o interesse de clubes como a Atalanta, entre outros.

O Feyenoord já encontrou em Tjark Ernst um sucessor para Wellenreuther. O alemão chega do Hertha BSC por cerca de cinco milhões de euros.

O jornal Algemeen Dagblad havia publicado, mais cedo naquele dia, que Wellenreuther “poderia financiar parcialmente ou talvez até totalmente” a contratação de Tjark, mas, com um milhão de euros, essa contribuição acabou sendo um pouco abaixo do esperado.