O Feyenoord vê seu alvo de janeiro partir sem custo para o time revelação da Liga dos Campeões

Joshua Kitolano troca o Sparta pelo FK Bodø/Glimt, da Noruega. O meio-campista do Sparta ainda despertou o interesse do Feyenoord no inverno, mas optou por voltar ao seu país natal.

Kitolano, de 24 anos, chegou no verão de 2022 vindo do Odds BK, da Noruega, por cerca de 600 mil euros. A contratação foi um sucesso. Em Spangen, o ágil meio-campista tornou-se uma peça importante no elenco.

O norueguês tem um contrato que está chegando ao fim e não será renovado no próximo verão. Por isso, o Sparta não receberá nenhuma quantia pela transferência. O valor de mercado de Kitolano ainda é de 2,5 milhões de euros.

O fato de ele estar saindo sem custo de transferência, assim como o atacante Tobias Lauritsen, causa dor ao norueguês. “Para ser sincero, isso me deixa um pouco triste. Eu gostaria de ter retribuído ao Sparta. Esse sempre foi o meu plano”, afirmou Kitolano.

“É claro que consegui retribuir com boas partidas — com destaque para a vitória sobre o Feyenoord (2 a 4) —, mas me dói não ter rendido também algum dinheiro.”

A partir de 1º de julho de 2026, o contrato de Kitolano com o Bodø/Glimt entra oficialmente em vigor. A duração do contrato ainda é desconhecida. O meio-campista ainda precisa viajar para Bodø antes que mais detalhes sejam divulgados.

Em 126 partidas pelo time de Roterdã, ele marcou 14 gols e deu nove assistências. Nesta temporada, ele balançou as redes cinco vezes, incluindo duas vezes na partida fora de casa contra o rival local, o Feyenoord.