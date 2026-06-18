O Feyenoord vê mais dois jogadores deixarem o clube, entre eles o genro de Dirk Kuijt

Paulo Rudisill deixou o Feyenoord, conforme anunciou o meio-campista de 20 anos no Instagram. O goleiro Plamen Andreev (21) também parece estar prestes a se despedir do clube.

O americano Rudisill retorna ao seu estado natal, a Califórnia, após dois anos. O jogador da seleção juvenil relembra um período especial em Roterdã, durante o qual conheceu sua namorada, Noëlle Kuijt (22).

Rudisill jogou por várias equipes de base do Feyenoord, mas não chegou a estrear na equipe principal. O clube decidiu não renovar seu contrato, que está chegando ao fim.

Além de Rudisill, Andreev também está de saída do Feyenoord. O goleiro búlgaro foi contratado do Levski Sofia por 1,2 milhão de euros, mas nunca conseguiu corresponder às expectativas.

Andreev defendeu o gol em uma partida oficial pelo Feyenoord e, em seguida, foi emprestado ao Racing Santander e ao Lech Poznań. Segundo o Nemzeti Sport, ele assinará em breve com o Debreceni VSC, na Hungria.

Silêncio antes da tempestade

Ainda se aguarda a primeira contratação de peso do Feyenoord. No entanto, o diretor técnico Devy Rigaux trouxe o jovem talento Ilian Hadidi (17), do Standard de Liège, para Roterdã.

Jeyland Mitchell foi vendido por 1,8 milhão de euros ao Sturm Graz, enquanto o jogador emprestado Malcolm Jeng retorna ao Stade Reims. Steven Benda, Gernot Trauner e Raheem Sterling partem sem custo de transferência em busca de um novo desafio. Lucas Gardenier e Ayoub Ouarghi jogarão na próxima temporada por empréstimo no FC Dordrecht.