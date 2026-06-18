O Feyenoord está tentando contratar Anass Moumane, segundo noticiou o Ajax Showtime na manhã desta quinta-feira. O jogador de 18 anos, natural de Amsterdã, pode assinar contrato de três temporadas no sul de Roterdã.

Moumane normalmente se juntaria ao Jong Ajax na próxima temporada, mas, apesar de ter um contrato em vigor, pode deixar sua cidade natal sem custo de transferência.

Segundo o jornalista Bram Bark, o Feyenoord está aproveitando essa possibilidade e o arquirrival ofereceu a Moumane um contrato de três anos.

Moumane, que também desperta o interesse de outros clubes, enfrenta uma escolha difícil. O contrato do ponta-direita com o Ajax vai até meados de 2027.

Moumane pode se juntar ao Jong Ajax, mas a oferta do Feyenoord parece ser uma perspectiva melhor. No De Kuip, ele pode assinar diretamente por três anos.

“Embora haja divisão interna no Ajax sobre a decisão de deixar ou não o jovem talento partir, o clube está abrindo mão de uma cláusula de recompra ou de participação nos lucros em caso de eventual saída”, acrescenta Bark.

Moumane foi contratado pelo AFC apenas no verão passado, mas já havia jogado brevemente na base do Ajax entre 2015 e 2019.