O Feyenoord vai contratá-lo? “Se olharmos para o currículo dele, essa mudança faria sentido”

Bert van Marwijk não acharia estranho se Danny Buijs se tornasse técnico do Feyenoord. É o que afirma o ex-técnico de sucesso do clube de Roterdã em entrevista à revista Voetbal International.

Buijs e Van Marwijk concederam uma entrevista conjunta à revista de futebol holandesa. O jornalista e observador de clubes Geert-Jan Jakobs faz ao primeiro uma pergunta incisiva.

“O que eu faria se o Feyenoord ligasse? Não penso nisso. Se acontecer, isso mexe com os seus sentimentos. Aí você decide como lidar com a situação”, responde Buijs, de 43 anos, com modéstia. Entre 2006 e 2009, ele esteve sob contrato como jogador no De Kuip.

Van Marwijk vê isso com bons olhos. “Esse passo seria lógico, se você olhar para o currículo dele. Ele é da região, conhece o clube, conhece a mentalidade como ninguém. Um clube assim também precisa ousar, como aconteceu comigo na época.”

Por enquanto, Buijs concentra-se no seu clube atual, o Fortuna Sittard. “Eu disse que tenho 99% de certeza de que vou ficar, porque não dá para garantir 100%. Sempre pode surgir alguma coisa.”

Buijs se sente em casa no clube. “Há anos, eu nem pensaria em morar em Limburg. Isso é aquela visão limitada, a arrogância da Randstad. Agora posso dizer: não vou mais me mudar daqui.”

“A vida, a cordialidade e o espaço me agradam muito. Além disso, conheci aqui alguém com quem me dou muito bem”, disse Buijs.