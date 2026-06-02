Jeyland Mitchell deixa o Feyenoord definitivamente. O clube de Roterdã anunciou nesta terça-feira que o zagueiro destro foi transferido definitivamente para o Sturm Graz, que exerceu a opção de compra. Mitchell havia sido emprestado pelo Feyenoord ao clube austríaco na última temporada.

Mitchell tinha contrato com o Feyenoord até meados de 2029, mas não tinha perspectivas de tempo de jogo no De Kuip. O zagueiro central da Costa Rica (21), com 24 partidas pela seleção nacional, deixa o clube de Roterdã com apenas 199 minutos em campo, distribuídos por nove partidas, incluindo jogos da Liga dos Campeões.

O jovem zagueiro voltou brevemente a Roterdã-Sul em janeiro. O Sturm Graz enfrentou o Feyenoord na fase de grupos da Liga Europa. O jogador emprestado entrou em campo nos minutos finais de uma partida que o Feyenoord venceu facilmente por 3 a 0.

Mitchell foi contratado em 2024 do Alajuelense, da Costa Rica, e esteve no Feyenoord por duas temporadas no total. Ele agora segue carreira no Sturm Graz, que perdeu o título nacional na última temporada para o LASK Linz.

Mitchell, que deixa o Feyenoord, foi uma peça fundamental na defesa do Sturm Graz na temporada 2025/26. O zagueiro disputou 26 partidas e marcou um gol e deu uma assistência. O clube austríaco está especialmente impressionado com suas entradas, segundo o site do clube.

O Sturm Graz não deseja se pronunciar sobre o valor da transferência de Mitchell. O Feyenoord também não divulgou o valor da transação.